Milan Lucic dumpades av AHL-laget Springfield Thunderbirds. Men karriären kanske inte är helt slut. Enligt TSN väcker ex-stjärnan intresse i Skottland.

Milan Lucic jagas av lag i Skottland.

Foto: Alamy.

Inför säsongen 2023/24 skrev Milan Lucic på för Boston Bruins – men veteranen kom bara att spela fyra matcher för klubben. Han försvann sedan plötsligt från laget i oktober och det uppdagades sedan att han i november 2023 hade blivit gripen av polis, misstänkt för att ha misshandlat sin fru. Enligt Boston Globe ska forwarden ha dragit sin fru i håret samt försökt att strypa henne. Lucic nekade dock till anklagelserna och han ställdes sedan inför rätten i Bostons domstol. I mitten av februari 2024 lades fallet ned. Veteranen var därefter tjänstledig från sitt kontrakt med Bruins under den resterande delen av säsongen, ett kontrakt som löpte ut förra sommaren.

Förra säsongen spelade han inte alls, men till den här säsongen försökte den tidigare storstjärnan jobba sig tillbaka till NHL. Inför årets säsong skrev han ett tryout-avtal med St. Louis Blues. Han släpptes dock sedan av Blues och fick i stället chansen på ett provspel hos klubbens farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL. Där misslyckades han helt, och dumpades häromveckan efter att ha gjort 0+1 på fem matcher och varit minus sju i plus/minus-statistiken.

Milan Lucic kan hamna i Skottland

Nu tycks karriären i Nordamerika vara över, en gång för alla. Men det är inte helt givet att den fysiske forwarden spelat sin sista match.

Enligt TSN:s Darren Dreger väcker Lucic intresse utomlands – i Skottland.

– Hans spelarkarriär kanske inte är helt över ännu, säger Dreger.

– Det verkar vara över för honom i Nordamerika eftersom han släpptes av Blues, men jag vet att han har intresse utomlands, särskilt i Skottland. De har lagt ett bud på Lucic och nu måste han bestämma om han vill fortsätta spela eller inte.

I den brittiska högstaligan EIHL finns tre lag i Skottland: Fife Flyers, Glasgow Clan och Dundee Stars.

Milan Lucic har spelat 1 177 NHL-matcher över 17 säsonger genom sin karriär. Han har spelat för Boston Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers och Calgary Flames. Lucic vann Stanley Cup med Boston 2011 och vann även VM-guld med Kanada 2023.





