Draftades i sjunderundan – nu tar 20-åringen plats i NHL

Emmitt Finnie draftades i sjunderundan av NHL-draften 2023.

Nu tar 20-åringen en plats i Detroit Red Wings premiärlag.

Emmitt Finnie.

Foto: Paul Sancya/AP/Alamy

I går kväll kom beskedet att både Axel Sandin-Pellikka och Michael Brandsegg-Nygård belönats med en plats i Detroit Red Wings 23-mannatrupp till NHL-premiären mot Montréal Canadiens senare i veckan.





De tidigare Skellefteå AIK-spelarna är emellertid inte de enda talangerna som tagit en plats i Red Wings efter ett starkt träningsläger. Även den 20-årige forwarden Emmitt Finnie har knipit en plats i laget – blott två år efter att Red Wings valde honom i sjunderundan som 201:a spelare totalt i NHL-draften.



– Jag hade en rätt bra känsla. Jag spelade rätt bra i träningsmatcherna och satte mig i en bra sits för att ta en plats. Samtidigt hade jag ingen aning om hur de (Detroit) tänkte, så att få veta att jag tagit plats i 23-mannatruppen är rätt häftigt, säger Finnie till CFJC Today.

”Det var ett häftigt möte”

Finnie fick beskedet om att han tagit en plats i Red Wings lag under gårdagen.



– När jag kom till träningen såg jag träningsgruppen och började väl förstå. Sedan hade vi ett möte (med Steve Yzerman), där de sade att jag skulle stanna (i laget). Det var ett häftigt möte, säger Finnie.



Direkt efter mötet fick Finnie lämna det roliga beskedet till sina föräldrar.



– Jag ringde dem först. Jag ville att de skulle få veta först. Jag skulle inte vara här utan dem och de har gjort mycket för mig under åren, säger Finnie.

Matchas med svenska stjärnan

Detroit har 13 forwards i sin premiärtrupp, vilket innebär att en av dessa lär ställas utanför laget. Om det blir Finnie eller inte återstår att se, men under gårdagen tränade 20-åringen i förstakedjan med lagets storstjärnor Lucas Raymond och Dylan Larkin, enligt The Athletics reporter Max Bultman.



Finnie har varken spelat U18-VM eller JVM med de kanadensiska juniorlandslagen. Efter att ha draftats i sjunderundan 2023 spenderade Finnie två säsonger i WHL med Kamloops Blazers, där han säsongen 2023/24 noterades för 59 poäng på 62 matcher innan han under fjolårssäsongen växte ut till en toppspelare i ligan och producerade 84 poäng på 55 matcher.



Bland spelarna som valdes före Finnie i NHL-draften 2023 återfinns svenskar som Zeb Forsfjäll, Milton Oscarson och Filip Eriksson.