”Skulle vara bra att gå vidare från Mika Zibanejad”

Har Mika Zibanejad och New York Rangers kommit till vägs ände? Det tycker ESPN-profilen Don Lagreca att de borde göra. I RINK RAP podcast riktar han svidande kritik mot Zibanejad och flera av de ledande spelarna i Rangers.

– Hur skör är man om man tillåter något sådant här att hända, säger Lagreca i podden apropå lagets svaga säsong.

Mika Zibanejad får utstå kritik efter sin säsong med New York Rangers. Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports

Det var ett riktigt tungt år för alla New York Rangers-supportrar.

Ett år efter att ha tagit hem President’s Trophy som NHL:s poängrikaste lag missade man slutspel under en säsong som präglades av konflikter mellan lagledningen, med general managern Chris Drury i spetsen, och spelarna.

Problemen startade redan under sommaren när Drury lönedumpade populäre forwarden Barclay Goodrow till San Jose Sharks via waivers sedan han vägrat att häva sin no trade-klausul. General managern hotade att göra samma sak med lagkaptenen Jacob Trouba innan han slutligen lyckades skeppa backen till Anaheim Ducks i en trejd.

Förstår inte spelarnas frustration

Drurys metoder ska ha skapat dålig stämning i omklädningsrummet, något som han fick mycket kritik för under säsongen. Men den tidigare storspelaren är inte den enda som kritiseras. Även spelarna har fått sin beskärda del av sleven.

När radioprofilen Don Lagreca från ESPN nyligen gästade RINK RAP Podcast höll han inte igen när han beskrev hur dåligt Rangers spelare hade hanterat det som inträffat utanför isen. Han har svårt att köpa deras frustration gentemot Drury.

– Den där bristen på kommunikation som de pratade om i slutet av säsongen – hur mycket kommunikation brukar det egentligen vara mellan en general manager och en spelare? Mellan en tränare och en spelare, det förstår jag, säger Lagreca.

– Så visst känns det som att vissa av de här spelarna verkligen trodde att deras status i organisationen var större än den egentligen är? Jag är inte emot spelarna, jag bara säger att om det där är något som får din säsong att falla ihop – då ligger det på dig.

– Att tillåta något sådant här att hämma dig… Hur skör är man om man låter något sådant här att hända, ifrågasätter han vidare.

Tycker Rangers och Mika Zibanejad ska gå skilda vägar

En spelare som varit föremål för en hel del kritik är Rangers svenska stjärncenter Mika Zibanejad. Han hade stundtals en tung säsong och hade svårt att få fart på produktionen, men landade ändå på 62 poäng till slut. Don Lagreca anser ändå att det bästa vore om Rangers kunde göra sig av med 32-åringen.

– Jag tror att det skulle vara en bra sak att gå vidare från Mika Zibanejad. Inget illa menat mot honom, men jag tycker att hans tid (här) är förbi, säger Lagreca, dock väl medveten om att svenskens no trade-klausul och hans vilja att stanna i New York i princip utesluter det alternativet.

Mika Zibanejad har varit tydlig med att han vill stanna i New York. Stockholmaren, som representerat ”blåskjortorna” i nio säsonger, har fem säsonger kvar på kontraktet med klubben och en snittlön på 8,5 miljoner dollar per säsong.