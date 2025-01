Mål två matcher i rad – samtidigt som spekulationerna går vilda om Mika Zibanejads framtid med New York Rangers.

– Det är bara oväsen, säger huvudpersonen själv om trejdryktena till The Athletic.

Mika Zibanejad gör sitt bästa för att skjuta ned trejdryktena kring honom.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigt i veckan som sajten The Fourth Period publicerade uppgifter om att Mika Zibanejad skulle vara villig att röra på sig “om rätt omständigheter uppenbarade sig”. Svensken sköt uppgifterna åt sidan under en intervju med The Athletic härom dagen där han kallade ryktena för “oväsen”.

– Jag har inte hört något, jag läser ingenting och lyssnar inte på någonting, var hans kommentar.

Det har tidigare spekulerats i att han skulle kunna vara på väg till Vancouver Canucks i en trejd mot J.T. Miller, som hamnat i rubrikerna på grund av sin påstådda konflikt med Elias Pettersson. Men när Elliotte Friedman berörde det i Saturday Headlines på Hockey Night in Canada natten mot lördag konstaterade han det som många tycks bortse ifrån: Mika Zibanejad har en “no move”-klausul i sitt kontrakt med New York Rangers.

Det innebär att han inte kommer att flytta någonstans om han själv inte vill det.

Mika Zibanejad vill inte flytta

– Det är något som är förhandlat och förtjänat, säger Mika Zibanejad till The Athletic. Det finns en anledning till varför det finns sådana klausuler. Det är så det är just nu. Men jag tänker inte på någonting. Mitt fokus har alltid funnits här, mitt fokus har aldrig legat någon annanstans.

Samtidigt som Rangers fortsätter att ha sina bekymmer – det blev förlust med 4–7 mot Washington Capitals under lördagskvällen – har Zibanejad inlett året positivt. Efter åtta raka matcher utan poäng har han lämnat isen som målskytt i Rangers två senaste matcher. En klen tröst då laget bara har fyra vinster på 15 matcher sedan början av december och ligger fem poäng från den sista wild card-platsen i Eastern Conference.

– Vi måste ta de små sakerna vi gör bra – för vi gör em hel del bra saker fem-mot-fem – och bygga vidare på dem. Det är enda sättet vi kan ta oss framåt, sade Zibanejad till NHL.com efter nederlaget på lördagen.

31-åringen, som är under kontrakt till 2030, har svarat för 23 poäng (8+15) på 38 matcher och trendar mot 49 poäng på 82 matcher. Det skulle i så fall vara hans poängmässigt sett sämsta notering i NHL sedan 2018.