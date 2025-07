Marco Rossi har gjort succé i Minnesota Wild men har ännu inte skrivit något nytt avtal med NHL-klubben.

Då uppger The Athletics Michael Russo att stjärnan ska ha nobbat ett femårskontrakt värt fem miljoner dollar per säsong.

− Just nu är det helt dödläge i förhandlingarna, säger Russo i DFO Rundown.

Marco Rossi och Minnesota Wild har inte kunnat enas än.

Minnesota Wild har en del angenäma problem för tillfället. Inte nog med att superstjärnan Kirill Kaprizov äntrar sitt sista kontraktsår och behöver ett nytt – dyrt – avtal innan nästa sommar, lagets unga stjärna Marco Rossi är just nu kontraktslös. Rossi har gjort succé i Wild under sina två säsonger i klubben då han gjorde 21 mål och 40 poäng på 82 matcher som rookie och sedan förbättrades till 24 mål och 60 poäng på 82 matcher förra säsongen, näst bäst i laget bakom Matt Boldy.

Trots framgången har Minnesota inte säkrat upp stjärnan till ett nytt kontrakt än och han har därmed blivit ”restricted free agent”.

Michael Russo på The Athletic uppger nu då att Minnesota ska ha erbjudit Rossi ett femårskontrakt med en årslön på fem miljoner dollar (nästan 48 miljoner kronor) för ett totalt värde på 25 miljoner dollar, eller nästan 240 miljoner kronor. Men Marco Rossi ska ha nobbat erbjudandet vilket gör att förhandlingarna nu har strandat.

− Om man tittar på vad andra spelare tjänar förtjänar han sannolikt mycket mer än vad Wild erbjuder honom. Minnesota vill inte betala mer än vad de ger till Matt Boldy (som tjänar sju miljoner dollar – 67 miljoner kronor – per säsong) och jag tror inte ens att de vill erbjuda honom en lön på sex miljoner dollar (cirka 57 miljoner kronor), säger Russo i DFO Rundown.

Dödläge i förhandlingarna mellan Marco Rossi och Minnesota Wild

Marco Rossi har därmed nämnts som en het kandidat att bli bortbytt till en annan NHL-klubb. Hans marknadsvärde ska vara högt med tanke på succén förra säsongen och österrikaren anser att han är värd mer än vad Minnesota har erbjudit honom hittills.

Hittills är dock ingen lösning i närheten för Rossi och Wild.

− Just nu är det helt dödläge i förhandlingarna. Jag tror inte att de har pratat med varandra på flera veckor. De väntar nog bara ut varandra eller ser om det kommer något offer sheet eller en trejd. Annars kanske de inleder kontraktsförhandlingar igen strax innan träningslägret börjar, säger Michael Russo.

I NHL-draften 2020 valdes Marco Rossi av Minnesota Wild som nionde spelare och han har därefter gjort 101 poäng på 185 NHL-matcher i klubben.

