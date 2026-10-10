Kontroversiella värvningen skadad - blir borta länge

Dillon Dube under rättegången.

Foto: Geoff Robins/The Canadian Press via AP

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.



På lördagen meddelade St Louis Blues general manager Alexander Steen att forwarden Dillon Dube väntas missa minst åtta veckor på grund av en nackskada.

Dube skadade sig under Blues möte med San Jose Sharks i torsdags kväll. I den första perioden utmanade Dube Sharks-forwarden Will Smith om en lös puck. De två stötte ihop, varpå Smith fick Dube ur balans och den sistnämnde åkte med huvudet före in i sargen i hörnet.

Dube kunde spela vidare under resten av matchen och noterades för 11:07 i istid fördelat på 15 byten. Han gjorde även sitt första mål för säsongen, ett mål i numerärt underläge, i 2–3-förlusten efter förlängning.

Utifrån den tidsplan som Steen uppgav kommer Dube att vara borta till i början av december, om inte längre.

28-åringen har spelat i tre av Blues fyra första matcher under säsongen 2026/27. Målet mot San Jose var hans första poäng för den nya säsongen. Han har -1 i plus/minus-statistiken med ett snitt på 11:32 i istid per match.

Dillon Dube borta i åtta veckor

Dube spelar på sitt första NHL-kontrakt på tre säsonger efter att ha skrivit på ett ettårsavtal med St. Louis i juli med en lönetaksträff på 850 000 dollar. Förra säsongen tillbringade han i Blues AHL-organisation, Springfield Thunderbirds, på ett farmarlagskontrakt. Han noterades för 20 mål och 17 assist för totalt 37 poäng på 46 matcher.

Kanadensaren anslöt till Thunderbirds i december efter att ha fått klartecken för spel i spåren av rättegången där han och fyra andra spelare från Kanadas JVM-lag 2018 friades från anklagelser om sexuella övergrepp.

På 328 NHL-matcher har Dube gjort 58 mål och 70 assist för totalt 128 poäng.

Blues (1-2-1) tar emot Columbus Blue Jackets under lördagskvällen.