Därför har Dylan Larkin inte blivit trejdad än

Dylan Larkin.

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Sommarens stora följetong om framtiden för Dylan Larkin har ännu inte nått sitt slut. Detta trots att NHL-kaptenen, kort efter säsongen tagit slut, krävt att bli trejdad från Detroit Red Wings. Ett beslut som troligen växt fram efter att 30-åringen, en längre tid, inte dragit jämnt med general managern Steve Yzerman.

Men varför har då Larkin inte blivit trejdad än? Och har det att göra med att Yzerman nu tackat för sig? För Daily Faceoff diskuterar initierade Tyler Yaremchuk and Carter Hutton det hela.

– Det är några saker som jag tror komplicerar det hela just nu. Det första är att Red Wings så småningom tänkt göra en förändring på VM-positionen. Steve Yzerman är borta… Sean Horcoff sitter just nu som interim… Jag är förvånad över att Larkin-grejen inte har hänt, men när Yzerman-nyheten kom och det var: "Hej, Stevie 'Y'" är ute, är jag inte chockad över att en interim GM inte får trejda bort kaptenen, säger Tyler Yaremchuk och fortsätter.

– Jag är också lite förvånad över att vi, med Yzerman utputtad, inte har hört något om ett potentiellt samtal, ungefär: "Dylan Larkin kanske är okej med att komma tillbaka nu när den sprickan mellan honom och Yzerman har tvingat fram ett slut."

"Att gå tillbaka dit efter att man bett om en trejd..."

Carter Hutton fortsätter om Larkin, som tidigare lämnat in en lista med lag han skulle kunna tänka sig att spela för. Listan ska ha inkluderat Florida Panthers , Minnesota Wild och Vegas Golden Knights , men även Dallas Stars har nämnts.

– Jag tror att det är en faktor här, eller hur? Tänk tillbaka på för några år sedan när Dylan Larkin var väldigt högljudd vid trade deadline om att de inte adderade spelare, och inte hjälpte dem att vinna. Det fanns uppenbarligen en friktion, men för mig är det en knepig situation som lagkamrat, säger Hutton och förklarar.

– Jag vet att det finns många rörliga delar när det gäller kontrakt och klausuler, men utifrån fristaden i omklädningsrummet, att gå tillbaka dit efter att man bett om en trejd och varit så tydlig med det. Jag tror att det bara sliter på de andras relationen till dig som ledare i laget.

Dylan Larkin har totalt gjort 276 mål och 643 poäng på 808 matcher i Detroit Red Wings. Detta över elva säsonger.