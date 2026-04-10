Seiders jättematch – när Detroit jagar slutspel

Detroit segrade – 6–3 mot Philadelphia

Dylan Larkin tremålsskytt för Detroit

Tre raka mål för Detroit

Dylan Larkin gjorde tre mål när Detroit segrade hemma mot Philadelphia i NHL. Till slut blev det 6–3 (1–1, 3–1, 2–1).

Detroit startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.28 slog Alex DeBrincat till efter förarbete från Lucas Raymond och Moritz Seider. Philadelphia kvitterade till 1–1 efter 13.24 när Christian Dvorak slog till på passning från Porter Martone och Travis Konecny.

Detroit stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 4.24.

Philadelphia reducerade dock till 4–2 genom Porter Martone efter 9.25 av perioden.

Detroit gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–2 till 6–2, målen av Patrick Kane och Dylan Larkin. Det rycket avgjorde matchen.

Luke Glendening reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Philadelphia. Detroit tog därmed en säker seger.

Moritz Seider gjorde ett mål för Detroit och fyra målgivande passningar, Dylan Larkin gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Patrick Kane gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Detroit har två segrar och tre förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Detroit är New Jersey. Lagen möts lördag 11 april 23.00 i Little Caesars Arena. Philadelphia tar sig an Winnipeg borta söndag 12 april 01.00.

Detroit–Philadelphia 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (2.28) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, Moritz Seider), 1–1 (13.24) Christian Dvorak (Porter Martone, Travis Konecny).

Andra perioden: 2–1 (20.32) Moritz Seider (Patrick Kane, Dylan Larkin), 3–1 (21.50) Dylan Larkin (Patrick Kane, Moritz Seider), 4–1 (24.56) Dylan Larkin (Albert Johansson), 4–2 (29.25) Porter Martone (Trevor Zegras, Jamie Drysdale).

Tredje perioden: 5–2 (47.01) Patrick Kane (Simon Edvinsson, Moritz Seider), 6–2 (51.39) Dylan Larkin (Moritz Seider, Lucas Raymond), 6–3 (58.09) Luke Glendening (Denver Barkey, Sean Couturier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Philadelphia: 3-0-2

