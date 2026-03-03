TV: Oväntad hjälte i svenska målfesten: ”Riktigt fint”

Det blev en svensk målfest när NHL, för den europeiska marknaden, anordnade ett tidigt möte mellan Nashville och Detroit. Till slut fick även Albert Johansson näta.

– Han fick till ett riktigt fint avslut, säger Marco Kasper efter 4–2-segern där svenske backens mål blev avgörande.

Albert Johansson avgör för Detroit Red Wings. Foto: Bildbyrån och X (Red Wings).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Även under tiden i SHL, med Färjestad, hörde det inte till vanligheten att Albert Johansson hittade nät. Och så har även fallet varit under dessa två första säsonger i NHL. Men inatt fick 25-åringen från Karlstad jubla.

När NHL planerade in tidigt nedsläpp för bästa sändningstid i Europa, under tisdagen, klev svenskarna fram. Detroit Red Wings besegrade Nashville Predators med 4–2, och hälften av målen gjordes av just blågula spelare. Filip Forsberg med 1–1 i powerplay, Lucas Raymond med det viktiga 2–2-målet i andra perioden, samt Albert Johansson med det avgörande 3–2-målet.

Tillsammans med tidigare Rögle-talangen Marco Kasper skrinnade den tidigare SHL-backen till sig ett två mot ett-läge i boxplay. Passen kom och han tryckte dit den i nättaket bakom Juuse Saros.

– Jag såg Albert där uppe. Han var långt före… Jag försökte bara ta mig in för att se om jag kunde skjuta och sedan passa. Jag hittade Albert, och han fick till ett riktigt fint avslut, säger Kasper efter segern.

4–2 kom i tom bur, från Alex DeBrincat, assisterad av Lucas Raymond.

Målet var Albert Johanssons första sedan 12 januari, och blott andra för säsongen. Nu har han därmed chansen att nå nummer tre, vilket han gjorde på 61 matcher förra året. Exakt samma antal framträdanden som han nu nått upp till 2025/26.

Source: Albert Johansson @ Elite Prospects