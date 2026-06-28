Ivar Stenberg har en spännande framtid i San José.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

San Jose Sharks gjorde det alla förväntade sig och plockade Ivar Stenberg som spelare nummer två. Göteborgaren blir nu en del av organisationen som verkligen har framtiden för sig. Under sin ombyggnation har de under flera års tid byggt upp en talangbank som nu får anses vara NHL:s främsta.

I Kalifornien har de klimatet på sin sida. Utanför ishockeyn är det många fina golfbanor och allt som oftast varmt väder.

Däremot finns det också baksidor av San José. Inte minst har fansen den senaste säsongen haft en rejäl fixering vid två av stjärnorna: Will Smith och Macklin Celebrini.

– Fansen har kommit tillbaka och är lite annorlunda. Uppmärksamheten som har varit mot Smith och Celebrini är lite som för ett pojkband. Vi såg Justin Bieber här i går och det är lite likadan uppmärksamhet mot de unga killarna. Ivar kommer att få mycket rampljus på sig i San José, dels för all uppmärksamhet som redan är på Will och "Mack", säger Sheng Peng.

"Han är mitt val för Calder"

Peng följer San José på en daglig basis.

Till nästa säsong väntas de ta klivet att utmana om slutspel igen. Där Stenberg också kan få en nyckelroll direkt. Kanske till och med på en kant till Celebrini.

– Jag är säker på att de kommer att prova honom där. Han är förmodligen NHL-redo och med William Eklund borttrejdad har man nu fått in en forward som kommer kunna producera lika mycket nästa år. Hans erfarenhet med att spela mot seniorer gör att han måste vara favorit till Calder Trophy nästa år.

Hur många poäng gör Ivar sin första säsong?

– Han är mitt val för Calder. Han är på rätt ställe och hans spel mot män gör att han kan göra solida 50-60 poäng.

Peng om San Josés val av Ivar Stenberg

Inför draften var den stora snackisen kring Sharks deras behov. En forward var inte det de behövde - men de valde till slut att gå på den bästa spelaren tillgänglig.

Sedan valde de också att ta två backar senare i första rundan.

– Att få en back var vad de behövde. De löste det genom att ta Keaton Verhoeff. Men en kille som Chase Reid, om han når upp till sin potential, då är det en möjlighet att han är en mer avgörande spelare än Stenberg. Men man är inte så säkra på honom, de har sett Ivar göra det bra i SHL och de har sett honom i VM. Det är ett säkrare val så jag förstår att man tog Stenberg.

Hur tror du valet tas emot bland fansen?

– Åh, de verkligen älskar honom. Han är det mest populära valet bland fansen. Jag pratade med en scout i dag och en jämförelse jag verkligen gillar är prime Gabriel Landeskog. Det kanske inte är så mycket poäng men det är en kille som hjälper till att vinna på så många sätt. Även nu när hans spel inte är det han brukade vara hjälper han fortfarande Colorado att vinna. Men han gör så många andra bra saker, om Ivar hittar den standarden kommer han att bli en fanfavorit med hur han spelar.