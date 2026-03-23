Dennis Hildeby kallas upp till NHL – efter två månader i AHL

Dennis Hildeby spelade bra i NHL – men blev ändå skickad till AHL. Nu har svensken blivit återkallad från farmarligan – efter en skada på Anthony Stolarz.

Foto: Bill Streicher-Imagn Images.

Det var under uppvärmningen inför helgens match mellan Ottawa Senators och Toronto Maple Leafs som William Nylander sköt ett skott mot Anthony Stolarz. Pucken tog då illa på målvakten, som inte heller spelade matchen. Nu står det också klart att han är skadad.

Inför den kommande roadtripen till Boston och New York kallas därför Dennis Hildeby upp till NHL-laget.

Det är på en så kallad ”emergency basis” vilket innebär att han omgående ansluter till laget som i morgon spelar mot Bruins på bortaplan. Dagen efter är det sedan match mot Rangers. Den svenska målvakten imponerade senast han var uppe med Maple Leafs.

Det blev då 15 starter, en hållen nolla och över 91 i räddningsprocent. Han blev då också hyllad av sina lagkamrater för sitt imponerande spel. Men sedan Anthony Stolarz kom tillbaka från en längre skadefrånvaro har Toronto valt att gå med honom och Joseph Woll. Sedan den 24 januari har den svenska målvakten fått spela i farmarligan.

Men nu är det återigen dags för 24-åringen att få chansen i NHL.

Dennis Hildeby gör sin tredje säsong i organisationen efter att ha lämnat Färjestad. Han är nu ett av deras framtidslöften på positionen och det återstår nu att se om han får någon chans att imponera på lagledningen. Statusen på Stolarz är fortsatt oklar.

