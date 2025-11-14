Dennis Hildeby har fått chansen av Toronto Maple Leafs i tre matcher den här veckan. Nattens match slutade med en 4-3-förlust efter övertid mot Los Angeles Kings, men nu hyllas svensken av John Tavares.

— Med sin storlek täcker han mycket nät. Han var fantastisk, sa Tavares till NHL.com efter matchen.

Dennis Hildeby hyllas efter sin insats för Toronto Maple Leafs.

Foto: Dan Hamilton-Imagn Images.

Toronto har gett Dennis Hildeby chansen i tre matcher den här veckan, vara två från start. Samtliga har slutat med förlust men den unge svensken har inte gjort bort sig på något sätt. I nattens match mot Los Angeles Kings blev det förlängning med ställningen 3-3.

Då var det Kings som avgjorde samtidigt som 24-åringen räddade 33 av 37 skott.

Efter matchen valde också kapten John Tavares att lyfta fram den tidigare FBK-målvakten.

– Dennis var vår bästa spelare, utan tvekan. Han stod stadigt, var lugn och litade på sitt spel. Med sin storlek täcker han mycket nät. Han var fantastisk, sa storstjärnan efter matchen.

I övrigt gjorde William Nylander poäng för tolfte matchen i rad. Även Oliver Ekman-Larsson och Adrian Kempe hade en varsin assist i matchen.

Målskyttar:

Toronto: Bobby McMann och John Tavares (två mål).

LA Kings: Warren Foegle, Kevin Fiala, Alex Laferriere och Quinton Byfield.

Source: Dennis Hildeby @ Elite Prospects