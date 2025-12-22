David Tomasek har haft en utmanande inledning på NHL-karriären med Edmonton Oilers.

I natt var den förre SHL-stjärnan petad för femte matchen i rad.

David Tomasek.

Foto: Bildbyrån

David Tomasek har hamnat i frysboxen.

När Edmonton Oilers under natten till måndag, svensk tid, besegrade Vegas Golden Knights med 4–3 var det femte matchen i rad som den tidigare SHL-stjärnan fick finna sig i att stå helt utanför Oilers laguppställning.

– Det är ett nålsöga, eller hur? Ibland behöver en spelare i dessa fall att det ska bli en skada eller två, varpå tränarna inte har något annat val än att kasta in dig ett tag. Men vi har ingen riktig plan kring hur vi ska få det att fungera, erkände general managern Stan Bowman för Sportsnet förra veckan.

AHL-spelare har kallats upp och fått chansen

Senast som Tomasek spelade en match med Oilers var för två helger sedan, då han loggade strax över åtta minuters istid och var -1 i plus/minus-statistiken i en 6–3-seger över Toronto. Under tiden som Tomasek varit på läktaren har Oilers kallat upp forwarden Quinn Hutson, storebror till backstjärnan Lane Hutson, som fått speltid före den tidigare SHL-stjärnan.

Totalt har Tomasek spelat 22 matcher med Edmonton den här säsongen, där han noterats för tre mål och totalt fem poäng. På dessa matcher har han loggat strax under elva minuters istid per match.

– Jag kan förmodligen alltid få ett jobb i Europa. Jag kommer alltid att ha en liga att komma (tillbaka) till, lag att komma till, sade Tomasek till Sportsnet förra veckan.

– Jag ville inte ångra att jag inte gav (NHL) en chans, för jag vet att även om någon hade berättat för mig hur det är, skulle jag ändå välja det framför känslan av att aldrig ha försökt.

Väntar på sin chans: ”Vet aldrig vad som kan hända”

Just nu har Tomasek inga andra planer än att vänta på sin chans med Oilers.

– Jag har spelat många matcher och varit proffs i över tio år. Jag har lärt mig att saker kan hända snabbt. Det är svårt att planera och ha målsättningar. Man försöker bara vara den bästa versionen av sig själv. Man vet aldrig vad som kan hända, är vad jag har lärt mig under karriären, säger Tomasek.

Tomasek lämnade Färjestad i våras med ett år kvar på kontraktet, vilket gör att det är SHL-klubben som har rättigheterna till forwarden i Europa.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects