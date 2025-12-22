Edmonton segrade i toppmötet – Zach Hyman hjälte

Seger för Edmonton med 4–3 mot Vegas

Ryan Nugent-Hopkins med två mål för Edmonton

Zach Hyman avgjorde för Edmonton

Edmonton tog emot Vegas i måndagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Edmonton, som besegrade Vegas med 4–3 (2–0, 2–1, 0–2).

Ryan Nugent-Hopkins gjorde två mål för Edmonton

Connor McDavid gjorde 1–0 till Edmonton efter 9.11 på pass av Leon Draisaitl och Alec Regula.

2–0 kom efter 14.37 när Ryan Nugent-Hopkins hittade rätt efter förarbete från Leon Draisaitl och Connor McDavid.

Edmonton gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Ryan Nugent-Hopkins och Zach Hyman och punkterade matchen.

Vegas reducerade dock till 4–1 genom Tomas Hertl efter 12.59 av perioden.

Vegas reducerade igen efter 3.52 i tredje perioden genom Pavel Dorofejev framspelad av Tomas Hertl och Noah Hanifin.

Efter 5.49 i tredje perioden reducerade Vegas Mitch Marner på nytt på pass av Tomas Hertl och Noah Hanifin. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Vegas Noah Hanifin hade tre assists och Tomas Hertl stod för tre poäng, varav ett mål. Connor McDavid gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Edmonton och Ryan Nugent-Hopkins gjorde två mål och totalt tre poäng.

Edmonton har tre segrar och två förluster och 16–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har två vinster och tre förluster och 13–16 i målskillnad.

För Edmonton gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Vegas är på tredje plats.

Edmonton tar sig an Calgary i nästa match hemma onsdag 24 december 03.00. Vegas möter samma dag 04.00 San Jose hemma.

Edmonton–Vegas 4–3 (2–0, 2–1, 0–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (9.11) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Alec Regula), 2–0 (14.37) Ryan Nugent-Hopkins (Leon Draisaitl, Connor McDavid).

Andra perioden: 3–0 (22.22) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Zach Hyman), 4–0 (27.45) Zach Hyman (Darnell Nurse, Ryan Nugent-Hopkins), 4–1 (32.59) Tomas Hertl (Mitch Marner, Noah Hanifin).

Tredje perioden: 4–2 (43.52) Pavel Dorofejev (Tomas Hertl, Noah Hanifin), 4–3 (45.49) Mitch Marner (Tomas Hertl, Noah Hanifin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Vegas: 2-1-2

Nästa match:

Edmonton: Calgary Flames, hemma, 24 december 03.00

Vegas: San Jose Sharks, hemma, 24 december 04.00