Kan tvingas betala tillbaka bonus till NHL-laget

David Kämpf är avstängd utan lön i Toronto Maple Leafs.

Nu kan den tjeckiske forwarden tvingas betala tillbaka delar av sin signing-bonus om parterna skulle bryta avtalet, enligt Sportsnet.

David Kämpf.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

David Kämpf vägrar spela vidare med farmarlaget Toronto Marlies, varpå NHL-klubben Toronto Maple Leafs under förra veckan valde att stänga av forwarden utan lön.

Konflikten skulle kunna lösas genom att parterna enas om att bryta kontraktet via unconditional waivers – men riktigt så enkelt lär det inte bli, enligt insidern Elliote Friedman. I helgens ”Saturday Headlines” berättade Friedman att Kämpf kan tvingas betala tillbaka en del av den signing-bonus han fick av Toronto i somras.

– Han har gjort det klart att han inte vill spela i AHL längre. Jag har hört att en av frågorna där är att han har fått signing-bonus. Så det har pågått lite diskussioner om, ifall kontraktet sägs upp, man då måste betala tillbaka en del av bonusen, säger Friedman.

Får mer än halva årslönen i bonus

Enligt Friedman lär både ligan och spelarfacket vara involverade i dessa samtal.

– Jag har en känsla av att ligan och spelarfacket är inblandade i den här delen av diskussionen och du kan nog gissa vilken sida var och en av dem står på. Så förhoppningen är att det ska vara löst till måndag. Men jag hörde att frågan om huruvida han borde behöva betala tillbaka en del av bonusen var en av sakerna som gjort att processen dragit ut på tiden, säger Friedman.

Den 30-årige forwarden är inne på sitt tredje år på det fyraårskontrakt han skrev med Toronto sommaren 2023. Enligt Puckpedia fick Kämpf en signing-bonus på 1,325 miljoner dollar den här sommaren, vilket motsvarar mer än hälften av hans totala årslön på 2,4 miljoner dollar.

Source: David Kämpf @ Elite Prospects