Toronto Maple Leafs har stängt av den tjeckiske centern David Kämpf. Detta efter att han lämnat deras farmarlag Toronto Marlies, enligt en rapport från PuckPedia.

David Kämpf inledde säsongen i Toronto Marlies – men har nu lämnat AHL-klubben och blivit avstängd. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy Live News

Kämpf, 30, tog nyligen ett steg bort från Marlies, till stor del på grund av missnöje med att spela i AHL. Han uppges anse att han hör hemma i NHL och har letat efter en väg tillbaka dit, antingen med Leafs eller ett annat lag.

Enligt PuckPedias rapport väntas situationen snart få en lösning. De nämner att möjliga utvägar är att han återvänder till laget, blir bortbytt eller att kontraktet bryts så att han blir en unrestricted free agent och kan skriva på för ett annat lag – på samma sätt som Brandon Saad gjorde när han lämnade St. Louis Blues och gick till Vegas Golden Knights förra säsongen.

David Kämpf har kontrakt en säsong till

Kämpf skickades till AHL efter att inte ha tagit en plats i Maple Leafs under träningslägret, trots att en tidig skada på centern Scott Laughton till synes öppnade en lucka i laguppställningen. Eftersom Kämpf tappade i anseende hos Craig Berube under slutspelet är det troligt att Leafs huvudtränare helt enkelt inte ser någon plats för tjecken i laget. Kämpf placerades på waivers före säsongsstarten utan att någon gjorde anspråk på honom. Det visar tydligt att hans kontrakt just nu är ett stort hinder för andra lag.

Kämpf är inne på det tredje året av ett fyraårskontrakt med ett lönetaksvärde på 2,4 miljoner dollar, vilket bara 15 lag skulle kunna ta på sig fullt ut utan att behöva skicka tillbaka pengar till Leafs. Kämpf har bara belastat Leafs lönetak med 1,25 miljoner dollar den här säsongen medan han spelat i farmarlaget. Han kommer inte att räknas mot lönetaket alls så länge han är avstängd av klubben.

Kämpf stod för en assist på fyra matcher med Marlies den här säsongen. Förra säsongen gjorde han fem mål och åtta assist, totalt 13 poäng på 59 matcher, samt gick poänglös från den enda slutspelsmatch han spelade. På meritlistan har han ett VM-guld med Tjeckien från Prag-turneringen 2024.

Source: David Kämpf @ Elite Prospects