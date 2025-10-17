David Jiricek har det fortsatt tufft i Nordamerika.

Draftsexan från 2022 skickas nu igen ner till AHL av Minnesota Wild.

David Jiricek platsar inte i Minnesota Wild. Foto: Mark Humphrey/AP Photo/Alamy

Under förra säsongen trejdades 21-årige backtalangen David Jiricek från Columbus Blue Jackets till Minnesota Wild.

Anledningen var att Jiricek under en längre tid varit missnöjd i Columbus över sin speltid. Han blev nämligen nedskickad till farmarligan i januari 2024 och vädrade sedan sin frustration över att tvingas spela i AHL igen.

– Jag spelade bra hockey i NHL, jag är en NHL-spelare. Det är min åsikt, att jag borde vara i NHL just nu. Jag ser killar från samma draft, som Simon Nemec och (Kevin) Korchinski, de spelar powerplay och spelar många minuter i NHL. Det är andra lag så det är annorlunda situationer, men jag kan jämföras med dem, sade backen till the Athletic vid tidpunkten.

Efter att återigen ha skickats ner till AHL av Columbis i november 2024 krävde tjecken en trejd, vilket sedan ledde till att han byttes bort till Minnesota Wild.

David Jiricek skickas till AHL igen

I fjol fick David Jiricek spela sex NHL-matcher för Minnesota Wild men återigen fick han mestadels spela för farmarlaget Iowa Wild i AHL. Under starten av årets säsong har Jiricek fått inleda i NHL-truppen, men dock varit utanför laget. Han har så här långt bara fått spela i en av Minnesotas fyra matcher. Han hade då +3 i en 5-0-vinst mot St. Louis Blues.

Men nu anser Minnesota att 21-åringen inte platsar i NHL-laget. Klubben meddelar att han omplaceras och återigen blir nedskickad till AHL för spel i Iowa Wild.

The #mnwild has assigned defenseman David Jiricek to the @IAWild. — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) October 16, 2025

David Jiricek ansågs vara en av världens största talanger för några år sedan och han spelade VM för Tjeckien redan som 18-åring 2022. I NHL-draften samma år valdes han sedan som sjätte spelare av Columbus Blue Jackets. Därefter har Jiricek dock haft några kämpiga år i Nordamerika. Han stod för en stark debutsäsong i AHL och gjorde 38 poäng på 55 matcher som rookie direkt efter draften. Säsongen 2023/24 spelade han sedan 43 NHL-matcher för Columbus innan han skickades ner till AHL i januari 2024 och uttryckte sig offentligt om missnöjet över beslutet att bli nedskickad. Sedan dess har Jiricek bara fått spela 13 NHL-matcher och inte heller imponerat i AHL. Efter trejden till Iowa Wild förra säsongen noterades han för blott 0+7 på 27 matcher i farmarligan.

Source: David Jiricek @ Elite Prospects