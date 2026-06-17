Samuel Ersson och Emil Andrae blev trejdade av Philadelphia.

Foto: USA TODAY Sports

Under gårdagen blev två svenskar bortbytta. Både Emil Andrae och Samuel Ersson skickades till Toronto i en stor trejd där Simon Benoit och Joseph Woll gick åt andra hållet.

Där båda har haft svårt att ta en ordinarie plats i laguppställningen. Inte minst den 26-åriga målvakten från Falun som kommer från en tung säsong där han också varit ifrågasatt.

Nu berättar general managern Daniel Briere om anledningarna att man väljer att byta bort honom och ta in en ny målvakt.

– I Sams fall kände vi att det kanske var dags för ett miljöombyte. Förhoppningsvis ger det honom möjligheten att ta nästa steg i karriären. Han gjorde det bra under andra halvan av förra säsongen och under slutspurten – han är en spelare som höjer sig när det gäller. Men vi tyckte att tiden var inne för honom att få en chans någon annanstans. Samtidigt känner vi att Woll är ett steg framåt för oss och kommer att kunna hjälpa Vladar i en målvaktsduo, säger Briere, enligt Leafs Nation.

Därför trejdade Philadelphia svenskarna

Emil Andrae har spelat totalt 107 matcher för Flyers i NHL spritt över tre säsonger. Samtidigt har han spelat ungefär lika mycket i AHL. Under den senaste säsongen var han in och ut ur laguppställningen.

Nu får han en ny chans i Toronto Maple Leafs som gör en snabb ombyggnation.

– Emil, vi älskade honom för hans tävlingsinstinkt. Men ibland gjorde det att vår backsida blev lite för liten, med Drysdale och York där också. Att ha alla tre tillsammans var inte den optimala lösningen, säger Daniel Briere.

Source: Emil Andrae @ Elite Prospects