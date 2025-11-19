Adrian Kempe skrev i dagarna på ett nytt jättekontrakt med LA Kings. Men känslan är att den svenska storstjärnan lämnade någon miljon om året på bordet för att stanna i klubben.

— Om något år kanske jag är underbetald men då får det vara bra i så fall, säger han till Hockeysverige.se.

Adrian Kempe blir kvar i LA Kings en längre tid.

Foto: Bildbyrån (montage).

LA Kings har valt att satsa stort på sin svenska stjärna. Adrian Kempe skrev nyligen på ett åttaårskontrakt med 10,625 miljoner dollar om året i lönetaksträff. Ett åtta år långt avtal som kommer vara hans riktigt stora kontrakt i karriären.

Men nog hade han kunnat tjäna ännu mer pengar.

De senaste åren har vi sett att lönen har gått upp för toppspelarna. Och en sådan som Martin Necas skrev även han nyligen på ett stort kontrakt med Colorado, värt 11,5 miljoner dollar om året. En siffra som den svenska storstjärnan nog även han hade kunnat komma upp i.

— Jag har inte legat i så mycket med kontraktssnacket och allt det där. Det är klart man hade kunnat vänta lite längre och få lite mer. I mitt fall trivs jag jättebra här och min familj trivs jättebra här. Jag hade aldrig någon tanke att flytta någon annanstans, men samtidigt vill man ha en deal som är fair för mig. De vill ha en deal som är fair för laget, berättar 29-åringen.

Förhandlingarna drog ut på tiden

Under hösten har det varit en stor snackis i Nordamerika vilken summa som Adrian Kempe skulle landa på. Det diskuterades bland annat om han skulle ta sig förbi Elias Pettersson och bli den bäst betalda svensken i NHL.

Men till slut enades de alltså i ett kontrakt som just nu ser ut att gynna båda parter.

— Det tog kanske lite längre tid än vad många trodde att det skulle göra. Samtidigt när det kontraktet kom fram på bordet då var jag jättenöjd att ta det.

LA Kings kommer också att tappa bland annat Anze Kopitar efter säsongen. Att laget ska kunna vara slagkraftigt även framöver var så klart en faktor när svensken nu valde att inte pusha upp lönen till max.

— Man vill bygga för framtiden också och vi vill kunna ta in fler bra spelare. Speciellt när vi kommer tappa några nu, eller vi kommer tappa en stor spelare efter den här säsongen. Sen bygger vi vidare på det. Jag är nöjd och jag tycker att det var ett fair kontrakt för mig och för laget. Det var det som kändes bäst i slutändan.

Adrian Kempe om jättekontraktet med LA Kings

I amerikansk media har det också funnit uppgifter om att Adrian Kempe har sänkt sina löneanspråk. Själv vill han inte gå in allt för mycket på hur förhandlingarna gick till.

— Jag vill inte gå in så jättemycket på detaljarna i kontraktet och på vad som hände innan. Som jag sa, mitt mål var att hitta en fair deal för mig och för laget. Samtidigt måste man kolla på hur lönetaket lyfts och vad andra spelare sajnar för. Sen så får man helt enkelt lita på sin agent och vad de tycker. De plockar fram massa nummer och sen plockar lagets GM fram massa nummer. Sen får man jämföra och hitta en lösning.

Det nya kontraktet är åtminstone en rejäl löneökning från de 5,5 miljoner dollar han tjänar per säsong på sitt nuvarande kontrakt. I laget är det bara Drew Doughty som tjänar bättre (11 miljoner dollar i lönetaksträff).

— Den lösningen vi kom fram till när jag pratade med min agent tyckte de att det var en fair deal. Sen är det så klart upp till mig om jag vill ta det eller om jag inte tycker det är okej och vill fortsätta förhandlingarna. I mitt fall kändes det som att det var fair. Men sen vet man inte i framtiden kanske man är underbetald men då får det vara bra i så fall.

Hittills har det blivit 19 poäng på 20 matcher för Kempe den här säsongen.

Source: Adrian Kempe @ Elite Prospects