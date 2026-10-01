TV: Här går MacKinnon till attack: "Han snackade skit"

Nathan MacKinnon tröttnade på Brandt Clarke.

Foto: Bildbyrån (montage).

Se slagsmålet i videospelaren ovan.

Nathan MacKinnon kan ilskna till ordentligt, även när det går bra för hans Colorado Avalanche. Det blev Los Angeles Kings 23-årige back Brandt Clarke varse när lagen inatt bjöd på en 8–4-målfest. Lillebror till nye Frölunda-stjärnan, Graeme Clarke.

Det var drygt sex minuter kvar av tredje perioden när spelarna rök ihop, och det var MacKinnon som gick på offensiven.

– Han snackade skit på isen och hade gett mig en crosschecking i ryggen. Dessutom var jag inte glad över tacklingen han utdelade mot Cale (Makar) tidigare heller, förklarar MacKinnon senare i TNT.

Den 31-årige NHL-stjärnans fullträffar var viktiga för Colorado, där och då i den andra perioden. Dock rann det sedan iväg och när Gabriel Landeskog också fick jubla var det till 7–3 med sex minuter kvar att spela. Detta strax efter ovan nämnda slagsmål.

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings: 8–4 (2–1, 4–2, 2–1)

Colorado: Nathan MacKinnon (2), Artturi Lehkonen (2), Brock Nelson, Parker Kelly, Nicolas Roy, Gabriel Landeskog.

Los Angeles: Brian Dumoulin, Joel Armia, Trevor Moore, Artemi Panarin.