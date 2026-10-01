Andreas Johanssons SSK har fått en tuff start på 2026/27.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån.

Inför säsongen var det många som pekade ut Södertälje SK som ett av Hockeyallsvenskan bästa lag. Nu, sex omgångar in, växer kritiken mot huvudtränaren Andreas Johansson.

– Det var en riktigt dålig insats i dag. Pinsam till och med, säger "AJ" till LT efter onsdagens 0–4-förlust mot Almtuna.

Men det har även varit tyngre i de tidigare matcherna under säsongsinledningen. Inte minst är laget inne i en period där man tre matcher i rad legat under med 0–2 efter första perioden. En trend som gjort att man nu står på endast sju poäng.

– Men det här var ju inte ett rätt, det var ju fel på alla plan. Och vad det beror på, det önskar jag att jag visste här och nu. Det är så svårt. Jag kan inte säga något mer än att jag får ta fullt ansvar för det. Det är det enda jag kan säga, och det gör jag, säger Andreas Johansson till LT.

Sågningen: "Det är ingenting. Noll, överallt"

53-åringen som är inne på sitt andra år i SSK menar att det är helt oförsvarbart att spelet ser ut som det gör. Att det ska handla om dåligt självförtroende så tidigt på säsongen skjuter han dock ner.

– Det är ingenting. Noll, överallt. Förutom Love Härenstam. Kan man ju säga. Om det inte hade varit för att han ville spela själv, så hade jag tagit av honom och befriat honom efter 40. Men han ville fortsätta. Han fick göra det valet själv, säger tränaren.

När Johansson får frågan om den växande kritiken upprepar han igen: "Jag tar fullt ansvar"

Härnäst, under fredagen, kommer Östersund på besök i Scaniarinken. Därefter väntar möten med MoDo, Vimmerby, Mora och Kalmar.