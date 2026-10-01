Så var Victor Eklunds "debut": "Inga problem alls"

Victor Eklund har gjort sin andra match i NHL.

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”Det kom som en liten chock. Jag försökte bara göra mitt bästa varje dag. Jag kände mig aldrig säker på min plats.”

Mest överraskad av att Victor Eklund tog plats i New York Islanders trupp, direkt till NHL-premiären, var Victor Eklund själv. General manager Mathieu Darche hade på andra sidan beskrivit det som det självklara beslutet efter 19-åringens imponerande camp, och mot Toronto Maple Leafs följde 11:58 i istid.

Eklund själv har också medgett att premiären känns som hans första NHL-match – trots debuten i april.

– Ja, det gör det faktiskt. Jag är gladare än någonsin, svarade den tidigare DIF-talangen själv på förhand, enligt New York Post.

Matchades mot Torontos toppkedja

JVM-hjälten från i vintras ställde upp i en tredje uppställning med Emil Heineman och Jean-Gabriel Pageau, och fick också se sin svenske kedjekamrat göra lagets enda mål i premiären. Det var också Eklund och Heinemans lina som matchades mot Torontos topptrio Auston Matthews, Kirill Marchenko and Jack Roslovic.

Mot slutet av matchen fick den unge svensken sitta kvar på bänken, men hans coach var nöjd ändå.

– Jag tyckte att han blev bättre ju längre matchen pågick. Han hade ett par chanser också, han kunde ha gjort mål. Jag hade inga problem med hans spel alls, säger Pete DeBoer efter 1–2-förlusten.

Toronto Maple Leafs – New York Islanders: 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Toronto: Colton Sissons, Easton Cowan.

Islanders: Emil Heineman.