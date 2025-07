NHL-målvakterna flyttar − klara för nya klubbar

Målvaktsmarknaden i NHL är tunn just nu.

Men nu har Dan Vladar, David Rittich och Kaapo Kähkönen hittat nya klubbadresser.

Dan Vladar, David Rittich och Kaapo Kähkönen byter klubbar i NHL. Foto: Bildbyrån

Det kryllar inte direkt av målvakter som är tillgängliga på årets free agent-marknad i NHL. Det blev ännu tydligare då Jake Allen försvann från marknaden genom att skriva på ett nytt kontrakt med New Jersey Devils strax innan marknaden öppnade.

Nu har dock tre målvakter blivit sajnade till nya klubbar. Det handlar om tjeckiska duon Dan Vladar och David Rittich samt finländaren Kaapo Kähkönen som nu flyttar inom NHL.

Dan Vladar har tillbringat fyra säsonger i Calgary Flames och var först backup till Jacob Markström innan han den här säsongen skulle få chansen som förstavalet i Flames. Men då stod Vladar i stället för en svag säsong och blev nedpetad av succérookien Dustin Wolf.

Nu flyttar den tjeckiske VM-målvakten till Philadelphia Flyers. Där skriver han på ett tvåårskontrakt med en cap hit på 3,35 miljoner dollar, cirka 32 miljoner kronor. I Flyers kommer han då att få konkurrera med svenske Samuel Ersson om speltiden.

David Rittich spelade också i Calgary Flames under flera år men har sedan hoppat runt bland flera NHL-klubbar. Senast kommer han från Los Angeles Kings där han har spelat under två säsonger med blandade resultat. 32-åringen flyttar nu igen och skriver nu på ett avtal med New York Islanders för nästa säsong värt en miljon dollar, cirka 9,5 miljoner kronor. Där kommer han att ha tuff konkurrens om speltiden med stjärnmålvakten Ilja Sorokin, veteranen Semjon Varlamov samt svenske Marcus Högberg.

Kaapo Kähkönen har gjort flera NHL-säsonger men i fjol tappade han sin plats och fick i stället mestadels spela AHL-hockey. Men nu ser finländaren ut att få en ny NHL-chans. 28-åringen skriver nämligen på för Montréal Canadiens inför nästa säsong. Hans avtal är värt 1,15 miljoner dollar, nästan elva miljoner kronor.

