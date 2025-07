Vändningen: Markströms målvaktspartner stannar

Jake Allen har ryktats vara på väg bort från New Jersey Devils.

Men nu försvinner målvakten från marknaden och skriver ett nytt femårskontrakt med Devils.

Jake Allen kommer bära Devils-tröjan även nästa säsong. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Inför att free agent-marknaden öppnar har Jake Allen pekats ut som den bästa målvakten som finns tillgänglig på marknaden. Men nu står det klart att 34-åringen inte kliver ut på marknaden över huvud taget.

I stället försvinner han från marknaden innan den ens hann öppna. Allen skriver nämligen ett nytt femårskontrakt med New Jersey Devils med en lönetaksträff på 1,8 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 17 miljoner kronor, per säsong. Målvakten tar därmed en lägre lön än vad han hade kunnat få på öppna marknaden men får ett längre kontrakt för att stanna i New Jersey. Kontraktet är totalt värt nio miljoner dollar, eller cirka 85 miljoner kronor. Han kommer att vara 39 år gammal när kontraktet löper ut 2030.

Jake Allen trejdades från Montréal Canadiens till Devils under 2024 och den gångna säsongen bildade han målvaktspar med Jacob Markström. Allen spelade då 31 matcher under säsongen och hade 90,8 i räddningsprocent och 2,66 insläppta mål per match.

Den kanadensiske burväktaren inledde sin NHL-karriär i St. Louis Blues och spelade flera säsonger i klubben samt vann Stanley Cup 2019 innan han lämnade föreningen för Montréal Canadiens 2020. Totalt under sin karriär har veterankeepern spelat 460 NHL-matcher med en räddningsprocent på 90,7 samt 2,76 GAA sammanlagt under 14 säsonger.

