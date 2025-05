Vinner – efter kontroversiella målet: ”Hade tur”

Alexander Petrovic hade inte gjort ett mål i Stanley Cup-slutspelet sedan 2016.

I natt klev han fram och avgjorde mot Winnipeg – med ett kontroversiellt mål.

– Jag hade tur, säger han till AP.

Alexander Petrovic avgjorde för Dallas i natt med ett omdiskuterat mål.

Foto: Alamy & Bildbyrån

Vid ställningen 2–2 nära fyra minuter in i den tredje perioden satte Dallas Stars vad som skulle bli det matchvinnande målet i match tre mot Winnipeg Jets. Målet kom från oväntat håll då 33-årige Alexander Petrovic, som bara spelade fem matcher med Stars under grundserien, klev fram och satte det minst sagt kontroversiella avgörandet.

Petrovic fångade upp en retur från Connor Hellebuyck och sparkade in pucken mot mål från den förlängda mållinjen, innan Hellebuyck själv slog in pucken i mål. Det krävdes lång videogranskning innan domarna kunde fatta ett beslut, som i slutändan utmynnade i att målet godkändes.

– Domarna gjorde mig lite nervös, men jag hann se reprisen, säger Petrovic till AP.

Första Stanley Cup-målet på nio år

Efter det kontroversiella målet kunde Stars till slut dra ifrån och vinna matchen med 5–2.

Målet var Petrovics första i Stanley Cup-sammanhang sedan 2016.

– Vi fick pucken på mål, jag tog returen med skridskon. Jag hade tur, säger Petrovic.

Jets-tränaren: ”Borde inte ha godkänts”

Winnipeg-tränaren Scott Arniel menade efter matchen att målet aldrig borde ha godkänts.

– Regeln säger att om pucken sparkas och träffar någon annan än målvakten innan den går in, så ska det vara ett godkänt mål. Den träffade vår målvakt och gick in i mål. Det borde inte ha godkänts. De sade till mig att ”Helly” drev in pucken i mål, men jag har inte sett ordet drev (propelled) i regelboken, säger Arniel.

5–2-segern innebär att Dallas nu leder matchserien med 2–1 i matcher. Match fyra spelas i Dallas under natten till onsdag, svensk tid.