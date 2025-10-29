Dalibor Dvorsky går mot säsongsdebut i NHL.

Sverige-bekantingen kallas upp av St. Louis Blues.

Dalibor Dvorsky får chansen i St. Louis Blues. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Förra säsongen fick Dalibor Dvorsky göra NHL-debut och spelade två matcher med St. Louis Blues. Den här säsongen ser den 20-årige slovaken ut att få chansen till fler NHL-matcher med Blues.

Under onsdagskvällen meddelar St. Louis nu att Dvorsky kallas upp till NHL-laget inför mötet med Vancouver Canucks senare i veckan. Klubbens huvudtränare Jim Montgomery bekräftar också att Dvorsky kommer att få spela mot Vancouver och även tar plats i lagets powerplay-uppställning.

Monty said Dvorsky will be in the lineup and playing on the power play on Thursday. #stlblues https://t.co/9xC5lBA6AK — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 29, 2025

Dalibor Dvorsky – från AIK till NHL

Dalibor Dvorsky är från Zvolen i Slovakien men flyttade till Sverige redan som tonåring. Han spelade i både Flemingsberg och Linköping innan han tog klivet till AIK:s juniorverksamhet. Dvorsky kom sedan upp och fick spela i AIK:s A-lag i HockeyAllsvenskan redan som 16-åring. Där utmärkte han sig tidigt och gjorde 17 poäng på 55 matcher på två säsonger i HockeyAllsvenskan.

I NHL-draften 2023 valdes Dalibor Dvorsky som tionde spelare av St. Louis Blues. Till säsongen 2023/24 lämnade slovaken AIK för spel i SHL med IK Oskarshamn. Det blev däremot endast tio matcher i SHL innan Dvorsky lämnade Oskarshamn och stack över till Nordamerika. Han gjorde sedan otroliga 45 mål och 88 poäng på 52 matcher för Sudbury Wolves i OHL senare den säsongen. I fjol gjorde talangen sedan sin rookie-säsong i AHL. Där producerade han 21 mål och 45 poäng på 61 matcher för Springfield Thunderbirds. I våras var han även tillbaka i Stockholm eftersom att han spelade VM för Slovakien.

I fjol blev det alltså två NHL-matcher för Dvorsky men nu kommer 20-åringen att få göra säsongsdebut med St. Louis Blues. Så här långt under säsongen har han noterats för fem poäng (3+2) på sex matcher i AHL.

Source: Dalibor Dvorský @ Elite Prospects