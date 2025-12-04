I söndags öppnade han målkontot i AHL. Nu har Brynäs tidigare succéback, Victor Söderström, kallats upp för att göra debut i Boston Bruins.

Victor Söderström får debutera för Boston Bruins. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand (montage).

Se Victor Söderströms första AHL-mål i Providence Bruins i videospelaren ovan.

Det har äntligen blivit dags för förra årets Salming Trophy-vinnare att kliva in i NHL. Under torsdagen meddelar nämligen Boston Bruins att man har kallat upp Victor Söderström från AHL och Providence Bruins. Detta inför NHL-lagets möte med St. Louis Blues, natten till fredag, 01.00, svensk tid.

För Söderström, som inför 2024/25 vände hem till SHL och Brynäs efter några röriga år i Nordamerika, kan detta få stopp på en lång väntan. Senaste NHL-matchen var faktiskt 10 mars 2024, alltså för 635 dagar sedan. Sedan dess har 24-åringen dock trejdats från Utah till Chicago, och vidare till Boston.

Victor Söderström gjorde stor succé i Brynäs under förra säsongen, och landade på 37 poäng (9+28) på 49 grundseriematcher, innan laget föll mot Luleå i SM-finalen. 2025/26 fick han dock vänta på det förta målet då detta inte kom förrän i söndagens AHL-möte med Belleville Senators.

Den Skutskär-fostrade backen har tidigare gjort 53 matcher i NHL. Samtliga för Arizona Coyotes, som nu blivit Utah Mammoth.

Source: Victor Söderström @ Elite Prospects