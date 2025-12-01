Ifjol var han en av SHL:s bästa backar. Nu har Victor Söderström öppnat målkontot för säsongen även i AHL. Han slog till i Providence 6-4-seger mot Belleville.

Victor Söderström har haft ett par händelserika säsonger, med en flytt hem till Brynäs, en trejd från Utah till Chicago och ytterligare en trejd från Chicago till Boston. Förra säsongen gjorde han ju stor succé i Brynäströjan och levererade 36 poäng, vilket gjorde att han tog hem Salming Trophy.

Det blev nio mål i SHL, men i AHL har det gått trögare med målfabrikationen. Det dröjde faktiskt till i natt innan Söderström fick utdelning. Han gjorde 2-1-målet för Bostons farmarlag Providence Bruins i 6-4-segern mot Belleville Senators. Målet kom i den 17:e matchen för säsongen. Han har tidigare noterats för åtta assistpoäng under säsongen.

Söderström har tidigare spelat 53 NHL-matcher för Arizona Coyotes, som numera är Utah Mammoth, men har ännu inte debuterat för Boston Bruins. 24-åringens senaste NHL-match kom i mars 2024.

Se Victor Söderströms första mål