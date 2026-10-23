Cooper Black är NHL:s längsta målvakt genom tiderna. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

En milstolpe av det större slaget har nåtts – både bokstavligt och bildligt.

På torsdagskvällen gjorde Florida Panthers -målvakten Cooper Black sin NHL -debut i 0–4-förlusten mot Pittsburgh Penguins . Därmed blev han den längsta målvakten i ligans historia.

Black sticker ut ordentligt i jämförelse med sina målvaktskollegor. Med sina 206 centimeter passerar 25-åringen Ben Bishop och Ivan Fedotov, som båda mätte 201 centimeter under sina NHL-karriärer.

Den odraftade målvakten kallades upp från Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers i AHL tidigare under veckan. Det skedde sedan Jacob Markström skadat sig under en träning. Markström uppgavs senare bli borta i 10–14 dagar , vilket fick Panthers tränare Paul Maurice att meddela att Black skulle få chansen att debutera under lagets fyra matcher långa bortaturné.

Stark start på säsongen i AHL

Black har inlett säsongen stabilt i Charlotte. På sina tre första matcher har han noterats för två segrar och en förlust, med ett snitt på 2,67 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 91,9.

I lördags stoppade han 33 av 35 skott när Checkers besegrade Hartford Wolf Pack, New York Rangers främsta farmarlag, med 4–2.

Målvakten från Alpena i Michigan kommer från sin andra hela säsong med Charlotte, där han noterades för 25 segrar, 13 förluster och fyra förluster efter förlängning eller straffar. Hans insatser bidrog till att laget slutade trea i AHL:s Atlantic Division.

I slutspelets första runda släppte Black in sju mål på 65 skott i serien mot Springfield Thunderbirds, som slutade med förlust i tre raka matcher för Charlotte.

Fick sitt NHL-kontrakt 2024

Black väckte Florida Panthers intresse under sina två säsonger vid Dartmouth College, där han etablerade sig som en av de främsta målvakterna i ECAC-konferensen.

Säsongen 2022/23 blev han uttagen i konferensens nykomlingslag. Året därpå belönades han med en plats i ECAC:s andralag bland stjärnspelarna.

I april 2024 skrev Black på för Panthers, kort efter att hans andra säsong på college hade avslutats.

På 63 grundseriematcher med Charlotte Checkers har han hittills noterats för 38 segrar, 19 förluster och sex förluster efter förlängning eller straffar. Han har ett snitt på 2,39 insläppta mål per match, en räddningsprocent på 90,4 och fyra hållna nollor.

Nu har den 206 centimeter långe målvakten tagit nästa steg – och samtidigt skrivit NHL-historia.