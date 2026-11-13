Är Järnkrok på väg mot formen - i nya kedjan?

Calle Järnkrok gjorde 1+1 mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån.

I ett Brynäs IF som underpresterat sett till förväntningarna har förstakedjan med Kieffer Bellows, Johan Larsson och Jakob Silfverberg varit ett av få utropstecken. Toppkedjan har tillhört ligans bästa och man är också den kedjekonstellation som spelat ihop mest av alla under säsongsinledningen.

Men till gårdagens match mot Skellefteå AIK valde man att splittra på succétrion. Johan Larssons plats som center togs istället av Calle Järnkrok, som annars haft en ganska tung säsongsstart.

Brynäs vann matchen med 10-4 och Bellows, Silfverberg och Järnkrok gjorde fem av målen. Dessutom gjorde Johan Larsson ett mål. Tre av de sex målen kom i powerplay, och tre i lika styrka.

– Med facit i hand så...de får göra målen och det är alltid bra för en spelares självförtroende, säger assisterande tränare Ove Molin när han ombeds förklara resultatet av kedjebytet.

– Calle såg väldigt pigg ut, inte bara för poängen. Sakta men säkert har han blivit bättre och bättre.

Molin hyllar också Johan Larsson, som istället för Silfverberg och Bellows nu fick Anton Rödin och Oskar Lindblom som kedjekamrater.

– Han kan ligan ordentligt och är kapten och den som driver vårt lag. Nu tycker jag han driver en till kedja.

Järnkrok om enorma utdelningen

För Järnkrok själv var gårdagens mål efterlängtat. Han hade förvisso gjort ett mål sedan tidigare, redan i sin andra match för säsongen, men det var ett mål som upptäcktes först en månad senare. Igår gjorde han 1+1, vilket gör att han gjort sex poäng på sina fem senaste matcher och totalt sju poäng (2+5) på tolv matcher i comebacksäsongen i SHL.

– Jag tycker powerplay har funkat mycket bättre på slutet och nu fick vi med oss några mål, säger han efter matchen.

– Och sen att jag har nya kedjekamrater... Ja, vi har tränat med varandra under veckan och det har funkat bra på träning. Skönt att se att det också funkar på match.

Calle Järnkrok.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Du och Silfverberg spelade ju ihop för många år sedan, sitter det kvar någon kemi eller får man börja om på nytt?

– Jag känner ändå att jag vet ungefär var han är på isen. Han är lätt att spela med.

Brynäs kom in till matchen mot regerande mästarna med fem raka uddamålsförluster och fick ett minst sagt efterlängtat trendbrott efter att ha gjort tio mål på bara 25 skott.

– Jag tror inte jag varit med om det tidigare. Sen vet jag väl inte om vi förtjänade att göra tio mål även om jag tycker vi gör en bra match och förtjänar att vinna. Det var skönt att få in några puckar.

– Vi gör två snabba mål, sen gör de två snabba och när det hänt tidigare har vi vikt ner oss och tappat allt. Nu körde vi bara vidare. Vi vek inte ner oss utan körde på. Vi gjorde ett mål till direkt och bara gasade. Det är så här man vill att det ska kännas. Innan har vi gjort ett misstag och så blir det ett mål bakåt och så har allt rasat.

Brynäs spelar igen imorgon, då formsvaga IF Björklöven väntar.

– Vi ska spela som idag (Läs: igår). Vi ska vara på tårna direkt.