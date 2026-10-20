Oron kring Markström – kallar upp målvakt

Jacob Markström klev av måndagens träning.

Foto: USA Today Sports

Det var i början av förra veckan som oron först började växa kring Jacob Markström. Buffalo Sabres och Rasmus Dahlin stod på andra sidan för Florida Panthers, men när andra perioden skulle börja den där natten kom inte svensken ut till spel.

– Båda gör framsteg, sa tränaren Paul Maurice några dagar senare om Markström och Radko Gudas.

Den nu 36-årige målvakten exakta skada meddelades inte, och statusen sades vara "dag för dag". Beskedet var då att siktet var inställt på matchen mot Ottawa Senators, natten till 22 oktober, men Markström kastades in mot Seattle Kraken redan i söndags.

Nu växer oron igen kring svensken.

Gävle-killen tvingades avbryta måndagens träning tidigt, och nu meddelar också hans Florida Panthers att man kallar upp Cooper Black från AHL och farmarlaget Charlotte Checkers. Ett illavarslande tecken, minst sagt.

Jacob Markström var med i en trejd mellan New Jersey Devils och Florida Panthers under sommaren, och har inlett tiden i 2024 och 2025 års Stanley Cup-vinnare med 89,7 procent räddade puckar över sex matcher. Den första nollan kom också i debuten, mot Carolina Hurricanes 29 september.

Något ytterligare uppdatering kring den svenske målvakten har inte kommit.