Uppgifter: Brynäs vill ta VM till Gävle

Gävle vill arrangera VM 2029.

Ikväll spelar Damkronorna kvartsfinal i Dam-VM mot Schweiz. Hittills har turneringen varit en succé för de blågula som svarat för flera imponerande insatser.

Om tre år kan Sverige få möjligheten att spela om medalj på hemmaplan. Enligt uppgifter till GD har Brynäs IF ambitioner att arrangera världsmästerskapet 2029.

–Det skulle betyda otroligt mycket, så klart. Framför allt är det en chans att positionera damhockeyn ännu mer. Att vi blir en mötesplats för det är viktigt och det blir givetvis varumärkesstärkande för Brynäs och Gävle som stad. Vi tycker vi har en stark erfarenhet av att arrangera evenemang i världsklass, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef i Brynäs.

På studieresa i Danmark

Westerlund säger till GD att han kommer vara på plats i Danmark i helgen för att studera den danska VM-organisationen. Tankarna på att arrangera VM ska ha funnit betydligt längre än de faktiska planerna.

Samtidigt är det många bitar som måste falla på plats, menar Westerlund. Inte minst Rysslandsfrågan.

– Frågorna kommer komma från samarbetspartners och kommunen med flera. Tydlighet i det här från nationella organisationer skulle skapa ett lugn i processen så det är klart att Rysslandsfrågan kommer påverka det här, säger Westerlund.

Nästa års VM spelas i Quebec, Kanada. 2028 är det Schweiz som är arrangör. Ett besked om 2029 väntas komma till våren.