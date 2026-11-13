Svaret - efter filmningshånet: "Tycker så varje match"

Emil Larmi rök ihop med Oliver Wahlström.

Det var i mitten av den andra perioden som Emil Larmi var på väg till båset i samband med att Djurgårdens IF Hockey hade en avvaktande utvisning. Larmi blev då pååkt av Oliver Wahlström och föll till isen.

Något som ledde till ett jättebråk.

– Jag vet egentligen inte riktigt vad som hände efter det. Det får ni fråga någon annan om. Jag tycker inte att jag gjorde så mycket i den situationen, jag hamnade bara mitt i den, säger Larmi som tog tag i Wahlström.

– För mig var det mer en kram, och jag försökte ta mig ur situationen. Men det fick ändå igång mig lite. I en sådan här match, där det kanske inte händer jättemycket, kan lite känslor faktiskt hjälpa mig.

Anklagades för filmning

Oliver Wahlström tyckte efteråt att Larmi fallit som en italiensk fotbollsspelare. Något han tar med ro.

– De tycker så varje match, även när jag inte spelar. Det säger väl en hel del. Men det är inget jag kommer att lägga fokus på. De får fokusera på det, så fokuserar vi på poängen, flinar han.

Larmi försvarades av TV4:s Sanny Lindström.

– Sen vill jag säga en annan sak. Emil Larmi får ofta snack om att han filmar. Här tycker jag inte att det är någon filmning överhuvudtaget. Han blir pååkt och ramlar. Det blir en målvakt väldigt sällan i de situationen, säger han.

Färjestad BK vann matchen med 3-1 efter ett sent avgörande från Viktor Lodin.