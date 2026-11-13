Joel Eriksson Ek utgick skadad i nattens möte med Toronto. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Minnesota Wild fick se en av sina nyckelspelare kliva av skadad i torsdagens segermatch mot Toronto Maple Leafs .

Joel Eriksson Ek, 29, åkte på en skada halvvägs in i den andra perioden efter en kollision med Torontos back Jake McCabe. Svensken hade svårt att resa sig upp efter smällen och behövde hjälp för att ta sig av isen.

Han kom inte tillbaka till spel när den tredje perioden inleddes.

Enligt The Athletics reporter Michael Russo fick Ryan Hartman ta plats som center i förstakedjan i svenskens frånvaro.

Eriksson Ek noterades för tre skott och två tacklingar under sina tio minuter och 52 sekunder på isen.

Inför torsdagens match hade värmlänningen svarat för sex mål och elva assist, totalt 17 poäng, på 20 matcher under säsongen 2026/27.

Två gånger över 60 poäng i NHL-karriären

Joel Eriksson Ek valdes av Minnesota Wild som 20:e spelare totalt i NHL-draften 2015. Sedan dess har han etablerat sig som en viktig pjäs i laget.

På 634 grundseriematcher i NHL har svensken producerat 367 poäng, fördelat på 161 mål och 206 assist. Han har dessutom nått över 60 poäng vid två tillfällen. Hans personliga rekord kom säsongen 2023/24, då han stod för 30 mål och totalt 64 poäng.

Eriksson Ek har även spelat 38 matcher i Stanley Cup-slutspelet, där han har noterats för nio mål och nio assist.

På landslagsnivå har han representerat Sverige vid flera stora turneringar, däribland OS 2026, Four Nations Face-Off 2025 och JVM 2017. Han har också ett VM-guld från 2017 och ett VM-brons från 2024 på meritlistan.

Minnesota har ett starkt facit på 14 segrar, tre förluster och fyra övertidsförluster. Med 32 poäng toppar laget Central Division och ligger toppar hela Western Conference framför Edmonton Oilers.

Kirill Kaprizov är lagets främsta poängproducent med 17 mål och 35 poäng, vilket placerar honom på andra plats i NHL:s målliga. Backstjärnan Quinn Hughes hade samtidigt gjort sex mål och 22 assist, totalt 28 poäng, vilket placerar honom tvåa bland ligans backar i samtliga tre kategorier.