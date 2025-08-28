Connor McDavid går in på sitt sista år på kontraktet med Edmonton Oilers.

Superstjärnan känner ingen stress med att förlänga avtalet.

– Jag tar min tid tillsammans med familjen, agenten och alla involverade, säger han till Sportsnet.

Connor McDavid.

Foto: Alamy

Connor McDavid kommer inte stressa i kontraktsförhandlingarna med Edmonton Oilers.

Det klargjorde superstjärnan för media när han i samband med Kanadas OS-läger i Calgary träffade den kanadensiska mediekåren.

– Jag har all avsikt att vinna i Edmonton. Det är mitt enda fokus, kanske vid sidan om att vinna ett OS-guld med Kanada. Min avsikt är att vinna där. Jag tar min tid tillsammans med familjen, agenten och alla involverade. Vi tar det steg för steg, säger McDavid till Sportsnet.

Väntas bli bäst betald i ligan

McDavids nya kontrakt väntas göra honom till ligans bäst betalda spelare, men för superstjärnan spelar det ingen roll om det nya avtalet är på plats eller inte innan NHL-säsongen drar igång.

– Alla alternativ finns på bordet, säger McDavid.

– Jag har ingen preferens åt något håll. Jag vill att gruppen ska vara fokuserad, skarp och redo att köra från dag ett. Man behöver inga distraktioner. Som jag sade så kommer jag ta den tid som behövs.

Connor McDavid skrev ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på 12,5 miljoner dollar och ett totalt värde på 100 miljoner dollar sommaren 2017 och som började gälla från och med säsongen 2018/19. McDavids nuvarande löneträff är den fjärde högsta i ligan, medan hans totala årslön på tio miljoner dollar placerar honom på en delad 35:e plats över ligans bäst betalda spelare den kommande säsongen.

Den gångna säsongen noterades han för 100 poäng (26+74) på 67 matcher för Edmonton.