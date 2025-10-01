Vid totalt 22 tillfällen var han ombytt för Utah i NHL förra säsongen.

Nu trejdas 28-årige Connor Ingram till Edmonton Oilers – efter tiden i ligans stödprogram.

Connor Ingram i Utah. Foto: Bildbyrån/Chris Nicoll-Imagn Images.

Så sent som i slutet av augusti fick Connor Ingram grönt ljus att återvända till spel i NHL. Detta efter att han för andra gången skrivits in i ligans stödprogram. Det som sedan följde var ett besked, i mitten av september, om att målvaktens framtid troligen fanns på annat håll.



– Vi kommer någon gång att sätta upp honom på waivers, och genom den processen kommer han antingen att få chansen att spela för ett annat NHL-lag, eller så kommer han att gå till ett AHL-lag, sade NHL-klubbens GM, Bill Armstrong.



Nu meddelar Utah att man har trejdat den 28-årige burväktaren till Edmonton Oilers.



– Vi vill tacka Connor för allt han har gjort för organisationen. Han är en ”class act”, en fantastisk lagkamrat, och vi önskar honom allt gott, säger Armstrong i ett pressmeddelande under onsdagen.

Skickas till AHL-laget

Connor Ingram blev inskriven i NHL:s stödprogram för första gången efter hans turbulenta tid i Sverige och Björklöven (säsongen 2020/21). Burväktaren hade då anklagats för matchfixning och var nära att avsluta karriären på grund av det hela.



– I slutändan kommer han att spela, och det är det vi är så glada över, har Utahs Armstrong tidigare sagt.



I denna trejd skickar Edmonton ”future considerations” åt andra hållet, samtidigt som Utah fortsatt tar 800 000 av det årliga kontraktet värt 1,95 miljoner dollar. Oilers bekräftar även att målvakten skickas direkt ner i AHL-laget Bakersfield Condors.

Source: Connor Ingram @ Elite Prospects