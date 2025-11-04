Connor Ingram, 28, har återvänt till ishockey efter fem månaders frånvaro. Burväktaren tog avstånd från sporten efter hans mammas bortgång – nu öppnar han upp om den svåra tiden och vägen tillbaka till NHL.

Connor Ingram. Foto: Gary A. Vasquez/Bildbyrån.

Första gången Connor Ingram tog hjälp av NHL:s player assistance program var 2021 – då för odiagnosticerad OCD (obessive compulsive disorder/tvångssyndrom) och depression. Efter det fick hans karriär en rejäl skjuts och säsongen 22/23 slog han sig in på allvar i NHL.

Ingram spelade då för Arizona Coyotes och under de två åren han spelade för klubben innan den flyttade till Utah hade han en räddningsprocent på 90,7.

På sidan av isen kämpade dock målvakten med andra saker – först diagnosticerades hans pappa med cancer, sedan diagnosticerades hans mamma med bröstcancer. I december 2024 gick Ingrams mamma Joni bort – vilket vände hans liv upp och ner.

– Det fanns delar av förra året då min fru inte lät mig köra hem från rinken själv. Det var illa, det var farligt, säger målvakten till The Athletic.

”Fortsätt spela hockey eller dö”

Ingram tog återigen hjälp av NHLPA i mars och har sedan dess stått utanför hockeyn. Nu är han dock tillbaka, denna gång i AHL med Edmonton Oilers farmarlag Bakersfield Condors.

– Inget är givet i det här jobbet, man kan inte bara börja igen och göra som man vill. Man måste börja om, det är så det funkar. När jag tog ett steg tillbaka så visste jag att det antagligen var; fortsätt spela hockey eller dö. Jag gjorde ett val och jag accepterade vad som skulle komma.

Den här säsongen har Ingram vaktat kassen i fyra matcher för Bakersfield, då har han noterats för en räddningsprocent på 84,8.

– Jag har allt jag behöver för att lyckas här. Jag kan inte be om någonting mer, nu är det upp till mig.

