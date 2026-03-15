Connor Ingram ser ut att ha tagit över förstaspaden i Edmonton Oilers. Inför söndagens möte med Nashville Predators bekräftade tränaren Kris Knoblauch att den tidigare Björklöven-målvakten kommer att få förtroendet som lagets startmålvakt under den närmaste tiden.

Det tycks ha utkristalliserat sig en ny förstamålvakt i Edmonton.

Inför söndagens hemmamatch mot Nashville Predators meddelade Edmonton Oilers huvudtränare Kris Knoblauch att Connor Ingram kommer att vakta kassen – och att han även framöver väntas få majoriteten av starterna.

– Connor är vår startmålvakt just nu och kommer att få matcher därefter, förklarade Knoblauch.

Samtidigt betonade tränaren att laget fortfarande kommer att behöva Tristan Jarry längre fram under säsongen, men att målvakten först behöver hitta tillbaka till självförtroendet – något som enligt Knoblauch börjar på träning.

Knoblauch acknowledging today that Connor Ingram is their starting goalie and will be given starts as such. He also said they’ll need Jarry down the stretch, and that improvement for him starts in practice to find confidence. — Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) March 15, 2026

Ingram har startat fyra av Edmontons fem senaste matcher och sju av de nio senaste. Under den perioden har Oilers tagit fyra segrar och poäng i fem av Ingrams sex senaste starter.

Den enda matchen där 28-åringen inte fick något beslut kom i tisdags mot Colorado Avalanche, då han tvingades lämna matchen efter en kollision med Avalanche-stjärnan Nathan MacKinnon.

Samtidigt har Jarry haft det tyngre. Edmonton hämtade in veteranen från Pittsburgh Penguins i december i hopp om att stabilisera målvaktsspelet. Insatserna har dock varit ojämna och rapporter om att han inte riktigt hittat rätt i laget har väckt frågor kring beslutet att göra sig av med Stuart Skinner.

Ingram har i stället varit stabil i kassen medan Oilers fortsatt slåss om en slutspelsplats.

Den 28-årige målvakten från Saskatoon trejdades till Edmonton från Utah Mammoth strax före säsongsstarten mot framtida kompensation. Han inledde säsongen i AHL-laget Bakersfield Condors men har varit en del av NHL-truppen sedan tiden före jul.

På 20 matcher den här säsongen har Ingram noterats för ett facit på 9–6–2, ett snitt på 2,79 insläppta mål per match, 89,1 i räddningsprocent samt en hållen nolla.

Connor Ingram i Björklöven under den omtalade matchen mot Mora i Hockeyallsvenskan den 14 December 2020 i Umeå.

Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Connor Ingrams märkliga sejour i Björklöven

För den svenska hockeypubliken är Connor Ingram mest ihågkommen för sin korta sejour med IF Björklöven. En sejour som i efterhand har blivit en av de mer märkliga historierna i Hockeyallsvenskan. Den innehöll både misstankar om matchfixning, ett journalistiskt misstag och ett avslut som Ingram själv senare sagt nästan förstörde hans karriär.

Connor Ingram kom till Umeå hösten 2020 på lån från Nashville Predators organisation. Målvakten, som då var ett ungt NHL-löfte, spelade nio matcher i Hockeyallsvenskan för Björklöven. Rent sportsligt var insatserna blandade. Björklöven var ett topplag i serien, men Ingram hade svårt att hitta stabiliteten och hamnade i centrum för uppmärksamheten i en match mot Mora IK i december 2020.

Björklöven ledde matchen med 3–0 efter åtta minuter, men rasade sedan ihop och förlorade med 8–4. Ingram släppte in fem mål på 14 skott innan han blev utbytt efter två perioder.

Misstankar om matchfixning

Det som gjorde matchen så uppmärksammad var vad som hände utanför isen. Spelbolag noterade märkliga oddsrörelser trots Björklövens ledning, vilket ledde till att vissa spel stoppades och att misstankar om matchfixning började cirkulera.

I efterspelet uppstod ytterligare förvirring när en radiokanal publicerade uppgifter om att Ingram skulle ha sparkats efter matchen. Informationen baserades på ett sms som påstods komma från sportchefen – men det visade sig senare att redaktionen hade ringt fel nummer och blivit lurade av en okänd person som låtsades vara klubbens sportchef.

Till slut lades utredningen ned och varken spelare eller klubbar ansågs ha gjort något fel. Trots att misstankarna aldrig ledde till något formellt fall blev uppståndelsen tung för Ingram. Han återvände snabbt till Nordamerika när låneavtalet tog slut, men ryktena spreds internationellt och påverkade hans rykte. Målvakten har senare berättat att perioden efter Sverige var extremt tuff. Han kämpade med tvångstankar, ångest och depression och var vid ett tillfälle nära att lägga av med hockeyn helt.

Ingram har också blivit uppmärksammad för sin öppenhet kring psykisk ohälsa. Målvakten har berättat om sina kamper med ångest och depression, något som under perioder hotade att stoppa hans hockeykarriär. Genom behandling och stöd lyckades han dock ta sig tillbaka till elitnivå och har sedan dess blivit en viktig röst i arbetet med att minska stigmat kring mental hälsa inom hockeyn.

Nu är han dessutom officiellt förstamålvakt i en NHL-klubb.

