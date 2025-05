Höll nollan – efter massiva kritiken: ”Fantastisk”

Han har haft ett blytungt slutspel och har fått ta emot massiv kritik. I natt visade emellertid Connor Hellebuyck varför han anses vara världens bästa målvakt, genom att nolla Dallas.

– Han var fantastisk. Ibland tar vi honom för givet, säger coachen Scott Arniel efter 4-0-vinsten.

Connor Hellebuyck storspelade. Foto: Bildbyrån.

Se höjdpunkter från matchen i videospelaren.

Connor Hellebuyck vann Vezina Trophy 2020 och ifjol. I år är han finalist på nytt, och kommer med största sannolikhet vinna priset. Hellebuyck har till och med varit så bra den här säsongen att han är en av tre finalister i omröstningen till hela ligans mest värdefulla spelare.

Men det är ju priser som handlar om grundserien. I slutspelet har den amerikanske supermålvakten haft något som kan liknas vid en mardröm. I matchserien mot St. Louis blev han utbytt två gånger om, och han hade under 90 i räddningsprocent i sex av sju matcher och under 80 i tre av sju matcher. I första matchen mot Dallas släppte han in tre av 24 skott när Stars vann med 3-2. Världens bästa målvakt har gått från dunderhyllad till att bli både kritiserad och ifrågasatt. Och vad värre är, det här är tredje året i rad som han följt upp enormt bra grundserier med minst sagt svajiga slutspel.

Men i natt var det den vanliga Connor Hellebuyck som var tillbaka igen. Han höll karriärens fjärde slutspelsnolla, den första sedan 2021, när Winnipeg vann med 4-0 och utjämnade matchserien till 1-1.

– Han var fantastisk. Ibland tar vi honom för givet eftersom han gör det svåra se så enkelt ut. Men i natt hade han några riktigt akrobatiska räddningar, säger coachen Scott Arniel.

Connor Hellebuyck nollade Dallas

Hellebuyck stoppade 21 skott på vägen till nollan.

– Killarna framför mig gjorde ett fenomenalt jobb. De gjorde så att jag kunde se puckarna, de plockade bort deras styrningar och returer. Det handlar inte om att det är målvakten som håller en nolla, alla där ute bidrar, sade matchvinnaren.

Match tre spelas söndag kväll, svensk tid.

Winnipeg – Dallas 4-0

Winnipeg: Gabriel Vilardi, Nikolaj Ehlers x2, Adam Lowry

Dallas: –

Matchserien står 1-1 i matcher.