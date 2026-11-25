Vegas fick en drömstart på matchen i den första perioden efter att Edmontons Mattias Ekholm åkt på en dubbelutvisning för high sticking. Jack Eichel utnyttjade det numerära överläget och spräckte nollan – framspelad av Victor Olofsson och Mitch Marner – innan Trevor Connelly utökade till 0–2 kort därefter.

I mittakten jobbade sig dock Edmonton tillbaka in i matchen. Colton Dach reducerade tidigt till 1–2, och med blott 19 sekunder kvar av perioden kvitterade Connor McDavid till 2–2.

I den tredje perioden ryckte Vegas ifrån på nytt genom snabba fullträffar från Nic Dowd och Jack Eichel. Vasilij Podkolzin skapade visserligen nerv med en snabb 3–4-reducering, men med drygt två och en halv minut kvar punkterade Trevor Connelly matchen i tom bur – assisterad av William Karlsson och Mitch Marner.

Matchfakta

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 3–5 (0–2, 2–0, 1–3)

Första perioden:

0–1 (06.13) Jack Eichel (Mitch Marner, Victor Olofsson) PP1

0–2 (09.07) Trevor Connelly (utan assisterande)

Andra perioden:

1–2 (03.03) Colton Dach (Evan Bouchard, Mathieu Joseph)

2–2 (19.41) Connor McDavid (Kasperi Kapanen, Evan Bouchard)

Tredje perioden:

2–3 (02.08) Nic Dowd (Marc Gatcomb)

2–4 (05.29) Jack Eichel (Trevor Connelly, Shea Theodore)

3–4 (05.45) Vasilij Podkolzin (Connor Murphy, Ryan Shea)

3–5 (17.28) Trevor Connelly (Mitch Marner, William Karlsson) ENG

Utvisningar: EDM: 3x2 min. VGK: 1x2 min.