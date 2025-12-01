Connor Bedard fortsätter att visa vägen för Chicago Blackhawks. Under söndagen låg han bakom lagets mäktiga vändning mot Anaheim Ducks, där 0–3 förvandlades till seger med 5–3 efter fyra poäng av supertalangen. Efter det tunga fjolåret, där han hånades och ifrågasattes, ligger 20-åringen nu tvåa i NHL:s poängliga.

– Skönt att få den responsen från hela gruppen, säger Bedard till NHL.com efter vinsten.

Connor Bedard klättrar upp på andra plats i NHL:s poängliga. Foto: David Banks-Imagn Images

När Connor Bedard draftades som första spelare av Chicago Blackhawks som första spelare 2023 i Nashville var det många som utnämnde honom till ”The Next One”. Spelaren som skulle axla manteln efter Sidney Crosby och Connor McDavid och bli NHL:s nya affischnamn.

Men det är först under sin tredje säsong som yngling börjar komma i närheten av den statusen.

Efter en lovande men skadedrabbad rookiesäsong 2023/24, där han vann Calder Trophy som årets nykomling, hade Bedard ett tungt fjolår där han utsattes för frän kritik. Chicagos hela säsong var en enda kräftgång och många pekade på Bedard som en del av problemet. Han påstods vara för långsam och för självisk – och fick till och med en skopa ovett från Blackhawks-legendaren Jeremy Roenick för att inte ha hälsat på honom i samband med utomhusmatchen på Wrigley Field i fjol.

Fyra poäng av Connor Bedard

Connor Bedard tycks dock ha använt fjolårets besvikelse till att komma tillbaka till Chicago som en förbättrad spelare i år.

Under hösten har han varit en av ligans mest produktiva spelare och visat att han hör hemma i diskussionen om en plats i det kanadensiska OS-laget. Det underströks ytterligare på söndagen när han stod för en enastående insats i hemmamötet med Anaheim Ducks. Blackhawks hamnade i ett 0–3-underläge i första perioden, men till stor del tack vare Bedards insats gick man segrande ut matchen med 5–3.

Se highlights från matchen i videospelaren!

20-åringen blev tungan på vågen då han satte det matchvinnande 4–3-målet i den tredje perioden samt det avslutande målet i tom kasse. Han lämnade därmed isen med fyra poäng och tog sig upp jämsides San Jose Sharks center Macklin Celebrini på andraplatsen i NHL:s poängliga. På 25 matcher har Connor Bedard svarat för 16 mål och 37 poäng, sju poäng färre än suveränen Nathan MacKinnon i Colorado Avalanche.

Håller Bedard nuvarande tempo i produktionen kommer han att landa på över 50 mål och 120 poäng. Det är nästan dubbelt så mycket som i fjol, då han landade på 23 mål och 67 poäng.

Leo Carlsson sexa i NHL:s poängliga

För Chicago var segern ett efterlängtat trendbrott efter fem raka förluster, varav fyra på hemmais.

– Det är ingen acceptabel start (underläge 3-0 i den första perioden), säger Bedard till NHL.com om starten på matchen.

– Jag tror att alla tog på sig ansvaret att höja sitt spel lite grann. Det var en match vi behövde, fem matcher i rad utan att lyckas vinna. Jag tror att vi alla tog initiativ efter den första perioden och höjde oss.

– Jag vet inte om det är extra viktigt, det är inget vi vill vänja oss vid eller ha som standard för oss. Det är inte tillräckligt bra i den första perioden, men vi vet att det inte finns någon uppgivenhet här inne. Vi tror att vi kan komma tillbaka när som helst och vinna vilken match som helst, så det är skönt att se det. Skönt att få den responsen från hela gruppen.

I Anaheim noterades Leo Carlsson för en assist. Han ligger sexa i poängligan med 34 poäng (13+21) på 25 matcher, bäst av alla svenskar i NHL. André Burakovsky stod för matchens andra svenskpoäng med en assist. Han har 17 poäng (7+10) på 20 matcher den här säsongen efter att nyligen ha gjort comeback efter fem missade matcher med en hjärnskakning.

Chicago Blackhawks – Anaheim Ducks 5–3 (1–3, 2–0, 2–0)

Första perioden: 0–1 (0.15) Cutter Gauthier (Troy Terry, Leo Carlsson), 0–2 (0.53) Olen Zellweger (Troy Terry, Cutter Gauthier), 0–3 (10.29) Chris Kreider (Beckett Sennecke, Mason McTavish), 1–3 (17.57) Tyler Bertuzzi (Frank Nazar, Connor Bedard).

Andra perioden: 2–3 (26.44) Ryan Greene (Connor Bedard, André Burakovsky), 3–3 (32.35) Colton Dach (Teuvo Teraväinen, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 4–3 (49.56) Connor Bedard, 5–3 (58.05) Connor Bedard.

NHL:s poängliga 1 december