Förväntningarna var astronomiska på Connor Bedard efter att ha valts som etta i NHL-draften 2023. Än så länge har de högt ställda kraven inte uppfyllts. Men Bedard själv är övertygad om att det stora genombrottet kommer att komma.

– Alla vinner inte Hart Trophy vid 19, som Crosby och McDavid, säger Chicago Blackhawks-talangen.

Connor Bedard jagar sitt stora genombrott i NHL. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Den här texten är publicera på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Känsla kan inte förutse allt. Men det var svårt att inte känna att Connor Bedard stod på tröskeln till ett efterlängtat genombrott när han klev in i ett litet konferensrum på Waldorf Astoria vid Las Vegas Strip under NHL:s Player Media Tour i september.

Den avslappnade självsäkerheten var tydlig direkt. Han skämtade om att han hade vetorätt vid byten i Chicago Blackhawks fantasyliga i amerikansk fotboll, där han fungerar som medkommissionär. Han drev med sig själv för att han rabblade upp för många positiva saker om lagkamraten Frank Nazar, som just hade skrivit på en lukrativ kontraktsförlängning. Bedard verkade inte bära på den tunga press som följer med att vara en så kallad generationsspelare – en stämpel han, om vi ska vara ärliga, inte riktigt har levt upp till under sina två första NHL-säsonger efter att ha valts som nummer ett i draften 2023.

För att vara rättvis förkortades Bedards första NHL-säsong till 68 matcher på grund av en käkfraktur – och han vann ändå Calder Trophy som årets rookie och hade den högsta poängtakten per match av någon 18-åring sedan Connor McDavid gjorde debut. Debutsäsongen var alltså mer än godkänd. Men Bedard gjorde bara ett mål och sex poäng mer under sin andra säsong, trots att han spelade samtliga 82 matcher. Han skapade betydligt färre skott, målchanser, farliga lägen och förväntade mål per 60 minuter i spel fem mot fem. Bedard tog helt enkelt ett steg bakåt under sin andra säsong, då han bland annat gick mållös i tolv matcher i rad och uttryckte frustration över sitt spel. Hans Blackhawks förbättrade sig bara med nio poäng – från 52 till 61 – vilket räckte till en 31:a plats i ligan.

Connor Bedard: ”Du lever din dröm, så njut av den”

Men under den tunga andra säsongen lärde sig Bedard att hantera motgångarna, att inte ta med sig spelet hem i tankarna när han eller laget hade det tufft, och att påminna sig om hur privilegierad han faktiskt är som får spela i NHL.

– Jag tror att du bara måste spela, sade Bedard till en liten grupp reportrar förra månaden.

– Vi har spelat sedan vi var fyra eller fem år gamla. Jag har alltid älskat spelet, och det borde inte förändras bara för att man kommer till NHL. Självklart blir det mer uppmärksamhet och kanske mer press, men det är fortfarande bara hockey. Du lever din dröm, så njut av den och gör ditt bästa.

Connor Bedard prisades som årets rookie 2024 – men fjolårssäsongen lämnade mycket att önska. Foto: Talia Sprague-Imagn Images

Som Bedard påpekar vill ingen vänja sig vid att förlora eller förvänta sig att spela dåligt – det gäller både honom själv och hela Blackhawks, som med en genomsnittsålder på 26,04 år är NHL:s tredje yngsta lag. Men som han också nämner: många framgångsrika lag i dag har fått uthärda svåra år innan de nådde sina fönster för att utmana om Stanley Cup. Titta bara på Edmonton Oilers med McDavid, som missade slutspelet under tre av hans fyra första säsonger, eller de dubbla regerande Stanley Cup-mästarna Florida Panthers, som missade slutspelet sex av de sju första säsongerna efter att ha valt Aleksander Barkov som nummer två 2013.

Och på ett individuellt plan: McDavid och Sidney Crosby är inte mallar för alla generationsspelare. Att inte dominera som tonåring betyder inte att dörrarna till Hockey Hall of Fame är stängda för gott. Se bara på Colorado Avalanches Nathan MacKinnon. Han vann Calder Trophy efter en stabil men inte spektakulär rookiesäsong, men levererade inte speciellt imponerande siffror de följande tre åren. Fyra säsonger in i karriären hade han i snitt 21 mål och 56 poäng per 82 matcher och hade bara spelat en slutspelsserie. Sedan exploderade han under sin säsong som 22-åring – och har varit en superstjärna på världsnivå sedan dess. Kanske är det honom Bedard borde ta efter?

– Alla vinner inte Hart Trophy vid 19, som Crosby och McDavid, säger Bedard.

– Det är svårt att göra. (MacKinnon) är en sådan, Jack Hughes också, de flesta killar vid 18, 19… när jag kom in i ligan vid 18 tänkte jag: ”Jag ska bli bäst.” Och förra året: ”Jag ska bli bäst.” Det är den mentalitet jag måste ha. Jag vill inte jämföra min väg med någon annans. Det finns många killar som kanske inte tände till som 18- eller 19-åringar, men som gjorde det senare.

Bedard om nästa kontrakt: ”Vi har pratat”

Bedard, nu 20 år gammal, är tålmodig och trygg i övertygelsen om att det stora genombrottet kommer. Kanske är det därför han och hans läger inte har haft någon brådska med att skriva sitt andra NHL-kontrakt. Hans rookiekontrakt löper ut efter den här säsongen, vilket gör honom till restricted free agent. Men eftersom han ännu inte nått sin fulla potential kan det bli mer lönsamt att vänta, ifall han får sitt stora lyft i år. Oavsett vad som händer oroar sig inte Bedard över att nå en överenskommelse med general manager Kyle Davidson.

– Vi har pratat lite grann, mest på ett normalt sätt, och ingen av oss är orolig över att få något gjort, sade Bedard förra månaden.

– Vi låter det hända naturligt. Vi har en bra relation. Jag vill vara där, de vill ha mig där, så det blir klart när det blir klart.

Mentaliteten verkade sitta där inför träningslägret. Bedard kände sig också säker på att Blackhawks, trots en ganska försiktig sommar, kunde ta steg framåt säsongen 2025/26 – mycket tack vare att flera unga spelare var redo att ta kliv, från honom själv och Nazar till backarna Sam Rinzel och Artjom Levsjunov.

Connor Bedard är omgiven av många unga talanger, men Chicago Blackhawks är fortfarande ett mediokert lag. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Bedard matchas med André Burakovsky

Så vad har vi sett hittills den här säsongen?

Blackhawks står på fem poäng efter sex matcher, med en övertygande 8–3-seger mot St. Louis Blues som höjdpunkt. Chicago började med två segrar på sex matcher även i fjol, så det är för tidigt att dra några slutsatser. Vad gäller Bedard: två mål och sex poäng på sex matcher är förstås lovande, men det finns arbete kvar att göra. Han och kedjekamraterna Colton Dach och Andre Burakovsky har blivit ordentligt tillbakatryckta i spel fem mot fem, med 10–23 i skapade målchanser, och Bedards individuella siffror för spelkontroll har varit svaga. Men det kan helt enkelt handla om att tränaren Jeff Blashill behöver hitta rätt kemi mellan kedjorna – Bedards siffror har nämligen varit betydligt bättre när han spelat med andra än Dach och Burakovsky.

Vilket på ett sätt säger allt: det är tidigt. Urvalet är litet. Men Bedard har åtminstone fått resultat på fem matcher, även om han haft lite tur. Om han kan behålla det lugn och den balans han lärde sig under förra säsongen – att inte bli för hög eller för låg, att inte ta sin karriär för given och att förstå hur ung han fortfarande är – då kan han spela mer avslappnat.

Och då kan vi mycket väl få se det där MacKinnon- eller Hughes-liknande genombrottet.

