JVM-stjärnan klar för NHL – lämnar college

New York Islanders fortsätter att bygga för framtiden. Nu har klubben säkrat en av USA:s mest lovande målskyttar – som tar klivet till proffshockeyn. JVM-stjärnan Cole Eiserman har sajnat sitt rookiekontrakt med klubben.

Cole Eiserman, som vann JVM-guld med USA 2025, har skrivit på för New York Islanders.

En talangfull målskytt från collegehockeyn är på väg till proffsnivå.

På onsdagen meddelade New York Islanders att klubben har skrivit ett treårigt rookiekontrakt med forwarden Cole Eiserman. Avtalet börjar gälla nästa säsong, men Eiserman väntas ansluta till klubbens AHL-lag Bridgeport Islanders redan under återstoden av säsongen 2025/26.

Eiserman är den andra tunga sajningen för Islanders på kort tid, då man även kontrakterat ett treårigt rookieavtal med backen Kashawn Aitcheson.

’Forwarden valdes av Islanders i första rundan som 20:e spelare totalt i NHL-draften 2024, efter en exceptionell säsong med USA:s utvecklingsprogram (NTDP). Där stod han för hela 83 mål och 123 poäng på 81 matcher i olika turneringar.

Därefter tog Eiserman steget till Boston University, där han spelade en viktig roll i lagets resa till NCAA-finalen förra säsongen. Han noterades då för 25 mål och 36 poäng på 39 matcher, även om laget föll i finalen mot Western Michigan. Den här säsongen gick det tyngre för Boston University, som åkte ut i Hockey East-kvartsfinalen mot Connecticut Huskies, men Eiserman stod ändå för 28 poäng (18 mål, 10 assist).

Totalt har 19-åringen gjort 64 poäng (43 mål, 21 assist) på 71 matcher i collegekarriären.

Eiserman är den tredje spelaren från Boston University som skrivit NHL-kontrakt de senaste dagarna. Cole Hutson (Washington Capitals) och Sacha Boisvert (Chicago Blackhawks) har också skrivit på – men de ansluter direkt till sina NHL-lag.

Utöver sin collegekarriär har Eiserman även representerat USA internationellt med stor framgång. Han har tagit guld vid U17 World Hockey Challenge 2022, U18-VM 2023 och JVM 2025.

Den 19-årige forwarden från Newburyport, Massachusetts, är känd för sitt snabba och precisa avslut i fart samt sin spelförståelse som skapar lägen för lagkamrater. Under sin tid i Boston har han dessutom utvecklat sitt fysiska spel.

Bridgeport Islanders ligger för närvarande på delad sjätteplats i AHL:s Atlantic Division – den sista slutspelsplatsen i divisionen.

