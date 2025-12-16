Hyllas med stående ovationer i återkomsten

Chris Kreider var i natt tillbaka i New York för första gången sedan sommarens trejd till Anaheim.

Då mottogs den tidigare publikfavoriten med stående ovationer från publiken i Madison Square Garden.

– Det tog mig några byten att komma ihåg att killarna i blått inte var mina lagkamrater, säger Kreider efter 4–1-segern.

Chris Kreider hyllades med stående ovationer i återkomsten till Madison Square Garden. Foto: Alamy (Montage)

Chris Kreider spenderade de 13 första säsongerna i sin NHL-karriär i New York Rangers efter att ha draftats i förstarundan 2009 av klubben. Totalt spelade han 1 006 matcher med klubben i grundserie- och slutspelssammanhang, innan han i somras trejdades till Anaheim Ducks.

I natt var Kreider tillbaka i Madison Square Garden, där han gjorde 506 matcher som hemmaspelare, för första gången som motståndarspelare. Då möttes han av stående ovationer från hemmapubliken när en hyllningsvideo spelades upp på jumbotronen tidigt i den första perioden.

– Det kändes lite konstigt. Det tog mig några byten att komma ihåg att killarna i blått inte var mina lagkamrater, säger Kreider till NHL.com.

Chris Kreider takes a lap and gets a MASSIVE standing-o from the MSG crowd in his return 🙌 pic.twitter.com/ADmHgBfxjQ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 16, 2025

Även Jacob Trouba hyllades

Det var inte bara Kreider som hyllades i sin återkomst till New York. Även den tidigare lagkaptenen Jacob Trouba, som trejdades till Anaheim i december 2024, gjorde sin första match i New York som motståndare efter trejden.

Under sin tid i New York spelade Trouba totalt 410 matcher för klubben

– Det enda jag kan jämföra med är när jag återvände till Winnipeg första gången. Samtidigt är det skillnad att återvända efter precis ha varit lagkapten här, med alla minnen och allt som pågick här de senaste fem-sex åren. Det betyder mycket för mig och det här stället kommer alltid att vara speciellt, säger Trouba.

Mika Zibanejad utanför laget i Rangers

Trouba och Kreider fick återvända till New York som vinnare, då Ducks vann nattens match mot Rangers, där Mika Zibanejad ställdes utanför laget av disciplinära skäl, med 4–1. Kreider lämnade isen poänglös i återkomsten, medan Trouba assisterade till Jackson LaCombes 1–0-mål i den första perioden.

Leo Carlsson stod för en assist i matchen för Anaheim och har nu producerat 41 poäng (17+24) på 33 matcher för Anaheim den här säsongen.

New York Rangers – Anaheim Ducks 1–4

New York: Matthew Robertson (2).

Anaheim: Cutter Gauthier 2 (18), Jackson LaCombe (5), Pavel Mintjukov (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.