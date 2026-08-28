Efter KHL-flytten – får ny NHL-chans

Chris Driedger skriver ett tryout-avtal med Vancouver Canucks.

Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Efter elva säsonger i NHL/AHL valde Chris Driedger förra året att lämna Nordamerika. Målvakten skrev i stället på för KHL-klubben Traktor Tjeljabinsk i Ryssland. Där lyckades dock inte kanadensaren övertyga med 89,7 i räddningsprocent och 3,05 GAA på 23 KHL-matcher.

Det ledde till att Driedger fick lämna den ryska klubben efter säsongen och inför årets säsong har burväktaren blivit ersatt av Norges VM-hjälte Henrik Haukeland i Traktor Tjeljabinsk.

Efter tiden i Ryssland står det nu klart att Chris Driedger återvänder till Nordamerika och får en ny chans i NHL. Vancouver Canucks meddelar att de har tecknat ett PTO, tryout-kontrakt, med 32-åringen inför det stundande träningslägret. Det innebär att Driedger kommer att få chansen att visa upp sig hos Canucks i hopp om att kunna få ett kontrakt som gäller för hela säsongen 2026/27.

Valdes av Seattle Kraken i expansionsdraften

Chris Driedger draftades av Ottawa Senators i tredje rundan 2012 men fick endast göra ett fåtal framträdanden för klubben. I stället tillbringade Driedger många år i farmarligan AHL innan han kom till Florida Panthers 2019. Där spelade Driedger till sig en roll som backup till stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij.

I Florida imponerade Chris Driedger med starka 93,1 i räddningsprocent och 2,07 GAA på 35 matcher över två säsonger. Det ledde till att han blev vald av Seattle Kraken i expansionsdraften 2021 och sedermera också skrev på ett treårskontrakt med den nystartade NHL-klubben.

I Seattle blev Driedger backup till Philipp Grubauer och hade bäst räddningsprocent av lagets målvakter. Det ledde till att han blev uttagen till Kanadas VM-lag där han agerade förstemålvakt under Hockey-VM 2022. Driedger åkte dock sedan på en allvarlig skada i VM-finalen mot Finland och tvingades kliva av. Finland vann sedan finalen med 4-3 efter förlängning. Driedger och hans Kanada fick alltså nöja sig med en silvermedalj.

Efter skadan var Driedger borta under en längre tid och missade stora delar av säsongen 2022/23. När han väl kom tillbaka var det sedan genom spel i AHL och Driedger har därefter inte lyckats etablera sig på NHL-nivå igen. Han tillhörde Seattle Kraken, Florida Panthers och Winnipeg Jets utan att få chansen i NHL innan flytten till KHL 2025.

Under sin karriär har Chris Driedger spelat 67 matcher i NHL samt vaktat kassen i 217 AHL-matcher.