De gör upp om priset som årets general manager i NHL

Kevin Cheveldayoff, Jim Nill och Bill Zito gör upp om Jim Gregory Award 2025. Priset som delas ut till ligans främsta general manager.

Kevin Cheveldayoff, Jim Nill och Bill Zito är finalisterna till Jim Gregory Award, priset som går till årets general manager i NHL. Foto: NHL

Tre av de bästa general managern i NHL uppmärksammas nu för sitt arbete under säsongen.

Under fredagen meddelade ligan att Kevin Cheveldayoff från Winnipeg Jets, Jim Nill från Dallas Stars och Bill Zito från Florida Panthers är finalister till Jim Gregory GM of the Year Award för säsongen 2024/25.

Cheveldayoff har varit general manager för Winnipeg sedan klubben flyttade från Atlanta 2011. Tidigare kritiserades han för att inte göra tillräckligt i början av sin tid med laget, men sedan dess har han förvandlat Jets till ett återkommande topplag.

Den här säsongen hade Jets en av de bästa säsongerna i klubbens historia, inklusive den ursprungliga versionen av klubben som flyttade till Phoenix för nästan tre decennier sedan. Winnipeg fick en flygande start och tappade knappt fart, vilket resulterade i att laget vann Presidents’ Trophy som ligans poängrikaste lag för första gången. Även om laget inte tog sig längre än till andra rundan av Stanley Cup-slutspelet, där de förlorade mot Stars, råder det ingen tvekan om att Cheveldayoff gjorde ett utmärkt jobb med att bygga ett slagkraftigt lag.

Jim Nill kan vinna Jim Gregory Award för tredje gången

På tal om Stars – Nill är finalist till Jim Gregory Award för femte gången och siktar på att vinna utmärkelsen för andra året i rad. Den rutinerade general managern har byggt ett lag som nu är i Western Conference-final för tredje säsongen i följd. Förutom att laget slutade topp fem i grundserien för andra året i rad, gjorde Nill ett djärvt drag vid trade deadline då han värvade forwarden Mikko Rantanen från Carolina Hurricanes. Det har visat sig vara ett lyckokast – Rantanen är en tidig favorit till Conn Smythe Trophy efter sitt spel i de två första slutspelsrundorna.

Nill vann Jim Gregory Award 2020 och 2021, och blev därmed den blott andre någonsin att vinna utmärkelsen två säsonger i rad.

Det är heller ingen överraskning att Zito är finalist igen. Panthers högst ansvarige har återigen gjort sitt för att hjälpa laget att göra en seriös satsning mot en andra raka Stanley Cup-titel. Precis som Nill förstärkte Zito laget strax före deadline genom att värva backen Seth Jones och forwarden Brad Marchand. Båda spelarna har haft stor påverkan i slutspelet, särskilt i den andra rundan mot Toronto Maple Leafs.

Zito är finalist till Jim Gregory Award för tredje året i rad och fjärde gången på fem säsonger.

Fakta: Alla vinnare av Jim Gregory Award

Priset instiftades 2010 och fick sitt nuvarande namn under säsongen 2019/20 för att hedra Jim Gregory, en långvarig NHL-ledare och tidigare general manager för Toronto Maple Leafs.