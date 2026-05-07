Carlsson hjälte – hyllas: ”En man bland pojkar”

Leo Carlsson avgjorde nattens match mot Vegas. Efteråt hyllades han stort av tidigare lagkompisen Ryan Strome, som gästade Sportsnets studio.

Anaheim kvitterade matchserien mot Vegas till 1-1, via en seger med 3-1 i natt. Och precis som så ofta förr i det här slutspelet stod Leo Carlsson i centrum.

Efter att succérookien Beckett Sennecke gett Anaheim ledningen med 1-0 var det Carlsson som klev fram och sköt det som kom att bli det matchavgörande 2-0-målet. Svensken står nu på 4+5 på åtta matcher i det som är hans första Stanley Cup-slutspel.

Efter matchen hyllades svensken stort av sin tidigare lagkompis Ryan Strome, som agerade gästexpert i Sportsnets sändning.

– Hans förbättring år för år är otrolig. När man ser vilka aktioner han kan göra och hur hans självförtroende i skottet blivit bättre…Nu kollar han mot målet på ett annat sätt. Han har ett riktigt bra skott, säger Strome om svensken som gjorde 29 mål och totalt 67 poäng på 70 matcher under grundserien.

”Dominerar i ligan”

Strome, som spelade i Anaheim ifjol, menar att det finns en tydlig brytpunkt där Carlsson plötsligt slog igenom.

– Han har växt så mycket. Det är framför allt efter 4 Nations. Han spelade bara en match där, men han kom tillbaka och såg ut som en man bland pojkar, säger Strome.

– Han är stor men kan ändå röra sig så bra. Först såg vi en gänglig kille från Sverige, och nu är han en kille som dominerar i ligan.

Efter Carlssons 2-0 kom 3-0 från Jansen Harkins, innan Mark Stone satte tröstmålet för Vegas med sex sekunder kvar att spela. Ducks får därmed vänta på att hålla sin första nolla på hela säsongen.

Nu vänder matchserien till Anaheim för två raka matcher.