JVM-aktuelle svensken får visa upp sig för NHL-klubben

Carl-Otto Magnusson nobbades i sommarens NHL-draft.

Nu får den svenske backtalangen chansen att visa upp sig på Detroit Red Wings träningsläger.

I ett inlägg på Instagram meddelar agenten Randy Edmonds att den svenske backtalangen Carl-Otto Magnusson kommer att delta på Detroit Red Wings träningsläger inför den kommande NHL-säsongen.

Magnusson gick odraftad i sommarens NHL-draft, men får nu alltså chansen att visa upp sig på nära håll för NHL-klubben. I och med att Magnusson alltjämt är junior och odraftad finns det emellertid ingen möjlighet för Red Wings att skriva något kontrakt med svensken redan den här säsongen.

Fanns med i Juniorkronornas trupp i USA

Inför den kommande säsongen har den storvuxne backen (200 centimeter och 101 kilo) valt att lämna Frölundas organisation för spel i QMJHL-klubben Moncton Wildcats, som valde honom i andrarundan i sommarens importdraft till CHL. Magnusson bokfördes för tre SHL-matcher förra säsongen, varav en med istid.

Carl-Otto Magnusson fanns med i Juniorkronornas trupp i sommarens World Junior Summer Showcase i Minneapolis, där han inte noterades för någon poäng på fem matcher.