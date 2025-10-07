Efter trejden från San Jose till Philadelphia placerades Carl Grundström på waivers.

Svensken passerade under gårdagen waivers och skickas nu ned till AHL.

Carl Grundström.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Carl Grundström har varit ordinarie i NHL sedan säsongen 2020/21, men den här säsongen får han inleda säsongen i farmarligan.



Efter att ha trejdats tillsammans med AHL-backen Artiom Gurjev från San Jose Sharks till Philadelphia Flyers i utbyte mot pensionerade Ryan Ellis samt ett villkorligt draftval i sjätterundan 2026 placerades svensken på waivers av sin nya NHL-klubb. Under gårdagskvällen stod det klart att Grundström inte plockats upp av någon av de andra NHL-klubbarna, varpå Flyers skickade honom till AHL-laget Lehigh Valley Phantoms.

Den 27-årige svensken har bara spelat två AHL-matcher sedan säsongen 2020/21, då han gjorde ett par matcher med Los Angeles Kings farmarlag Ontario Reign under säsongen 2023/24.

Har spelat tre VM med Tre Kronor

Grundström lämnade Sverige för spel i Nordamerika efter SHL-säsongen 2017/18 med Frölunda och säsongen därpå trejdades han från Toronto Maple Leafs till Los Angeles Kings, där han gjorde sin NHL-debut under säsongen 2018/19. Grundström tillhörde därefter Kings organisation fram till förra sommaren, då han trejdades till San Jose Sharks och kort därefter skrev ett ettårskontrakt med klubben.



Förra säsongen noterades Grundström för nio poäng (3+6) på 56 matcher för Sharks. Totalt har han spelat 292 matcher i NHL med Kings och Sharks och samlat på sig 76 poäng (43+33).



På meritlistan har Grundström även tre VM-turneringar med Tre Kronor, varav den senaste 2024 där Sverige tog VM-brons.

Förre SHL-stjärnan tar plats i Flyers

I Philadelphia Flyers premiärlag återfinns två svenska spelare i form av målvakten Samuel Ersson samt backen Adam Ginning.

I premiärlaget har även den tidigare SHL-stjärnan Rodrigo Abols tagit plats som en av 14 forwards i truppen. Abols fick chansen att NHL-debutera i Flyers under fjolårssäsongen och skrev inför den här säsongen på ett nytt ettårskontrakt med klubben.