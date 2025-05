Sågas: ”En pinsam insats framför sina egna fans”

Endast 14 (!) skott gick på mål för Washington Capitals i första kvartsfinalmötet.

Efter 2–1-vinsten för Carolina Hurricanes riktades då skarp kritik mot lagets insats.

– Så här kan man inte uppträda, säger tidigare backen P.K. Subban.

Alexander Ovetjkin och Jaccob Slavins firande i första kvartsfinalmatchen. Foto: Bildbyrån (montage).

Washington Capitals fick det inte att stämma när de inatt klev in i kvartsfinalserien mot Carolina Hurricanes. Trots 1–1 på tavlan efter ordinarie tid och en förlängning klev man av isen efter 1–2-förlusten med endast 14 (!) avfyrade skott mot mål. Av dessa kom dessutom endast ett från rekordmannen själv, Alexander Ovetjkin.



I och med detta riktades det skarp kritik mot laget i ESPN:s tv-sändning.



– En pinsam insats framför sina egna fans. Så här kan man inte uppträda. Jag är övertygad om att Capitals kommer att vara bättre i nästa match, säger den tidigare backen P.K. Subban.



Trots detta var det Capitals som hade tagit ledningen i matchen när Aljaksej Protas fick in 1–0 tidigt i den andra perioden. Ställningen stod sig även långt in i matchen då Logan Thompson stod emot hela 31 skott över hela mötet, men till slut var det hans namne, Logan Stankoven som fick in kvitteringen för Carolina i mitten av tredje perioden.

Föll i förlängningen: ”Det var inte bra”

Väl i förlängningen var det även Hurricanes som tog kommandot och avgjorde. Capitals fick inte iväg ett enda skott mot mål efter ordinarie tid och fick istället se Jaccob Slavin avgöra till 2–1 i den fjärde OT-minuten.



– Det var inte bra. Det är det som är slutsatsen. Hela vår match var inte bra. Vi ska samla oss och göra oss redo för match 2, säger Washingtons tränare Spencer Carbery kort efter matchen.

– De pressade oss över hela isen. Vi måste hitta sätt att bryta det. Jag känner inte att vi spelade vår hockey ikväll. Vi lät dem diktera spelet, och de är ett bra lag när man låter dem göra det, fortsätter forwarden Dylan Strome.



Washington Capitals – Carolina Hurricanes: 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Washington: Aljaksej Protas.

Carolina: Logan Stankoven, Jaccob Slavin.